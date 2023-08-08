المؤبد لسيدة تزعمت عصابة ترويج الهيروين فى السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل وعاطلين بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج المخدرات.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذين من دائرة قسم السلام مكانًا لهم لمزاولة نشاطهم الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام ربة منزل وعاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم السلام.

وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء ترويجهم المواد المخدرة في مسكن المتهمة الأولى فى دائرة قسم شرطة السلام.

عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 2 كيلو، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة، وأسلحة نارية.