الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

محافظ البنك المركزى يستقبل وفدًا من جنوب السودان

اللقاء
اللقاء

زار وفد رفيع المستوى، برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لجنوب السودان، البنك المركزي المصري خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2023، وذلك في إطار مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين البنكين عام 2021.

ورحب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بالوفد- الذي رافقه مجموعة من خبراء البنك الدولي- وأكد الاستعداد التام لتعزيز القدرات الرقابية والمصرفية لدولة جنوب السودان، ونقل التجارب والخبرات المصرية في مجالات الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر المختلفة، ونظم الدفع، والشمول المالي، والتشريعات المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلال الزيارة قام الوفد بجولة شملت العديد من المؤسسات والجهات ذات الصلة بالقطاع المصرفي، منها المعهد المصرفي المصري، حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات التدريب وتنمية القدرات وتأهيل الكوادر المصرفية بدولة جنوب السودان.

كما زار الوفد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استقبله رئيس مجلس الأمناء ورحب به، وأكد الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة في إطار التعاون والتنسيق مع دول الجوار، وشملت جولة الوفد أيضًا زيارة كل من شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE، للتعرف على أنظمة العمل في الشركتين.   

وفي إطار التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، قام الوفد بزيارة مقر الهيئة بالقرية الذكية، حيث استقبله رئيس الهيئة، وشرح الدور الهام التي تقوم به في الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا ترحيبه بتعزيز آليات التعاون ونقل الخبرات والمعرفة اللازمة للزملاء بجنوب السودان.

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