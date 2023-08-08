الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1200 كيلو دقيق مدعم فى سيارة قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

دقيق مدعم
دقيق مدعم

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد سليمان ومفتشي الإدارة من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون، محملة بكمية من الدقيق البلدى المدعم مقدارها 24 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بكمية قدرها 1200 كجم بناحية قرية الحمر التابعة لأولاد موسى، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إجراءات القانونية أبوكبير إدارة تموين أبوكبير أسعار السلع الإجراءات القانونية

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