يؤول للحكومة.. المالية: 66,1 مليار جنيه متوقع صافي ربح الهيئات الاقتصادية

تقرير لوزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024، ووفقاً لمستندات لوزارة التخطيط حصلت الدستور على نسخة منه، فمن حيث صافي الربح المقدر للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي الجديد، في ضوء صعوبة تحقيق صافي الربح وتوزيعه وفقاً للقوانين، فمن المتوقع أن يؤول فائض الحكومة بنسبة 33.8% وبقيمة تبلغ 66 مليار و169 مليون جنيه.

أما الفائض المرحلي فتبلغ نسبته 19.2% وتبلغ قيمته 37 مليار و705 مليون جنيه، أما الاحتياطيات فتبلغ نسبتها 47% وتبلغ قيمتها 92 مليار و122 مليون جنيه.

وعن موقف قيمة الخسائر العام المقدر لبعض الهيئات الاقتصادية العام الجديد بما قيمته 29 مليار و197 مليون جنيه، مقابل 20 مليار و297 مليون جنيه للسنة المالية المنتهية، وبزيادة تبلغ 8 مليار و799 مليون جنيه وبنسبة 43.3%.

ويبلغ عدد الهيئات العامة الاقتصادية التي قدر لها أن تحقق نتائجها صافي خسائر خلال السنة المالية الحالية 2023-2024 عدد 14 هيئة، وتشكل نسبتها 23.7% من إجمالي عدد هيئات الاقتصادية البالغة 59 هيئة، مقابل 13 هيئة قدر لها أن تحقق خسائر في العام المالي 2022-2023 من إجمالي 59 هيئة، وعدد 13 هيئة في العام المالي 2021-2022 من إجمالي 55 هيئة، و16 هيئة في العام المالي 2020-2021 من إجمالي 53 هيئة، وعدد 15 هيئة بالعام المالي 2019-2020 من إجمالي 50 هيئة، وعدد 18 هيئة في العام المالي 2018-2019 من إجمالي عدد 17 هيئة، وفي العام المالي 2017-2018 من إجمالي 48 هيئة، ومن هنا يتضح انخفاض عدد الهيئات الاقتصادية المقدر لها تحقيق خسائر للعام المالي 2023-2024 مقارنة بالأعوام الأربعة السابقة.