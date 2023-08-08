"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تحقيق التنمية فى سيناء

تولى الدولة أهمية كبيرة لتنمية سيناء، تحديدًا عشرات المناطق التي لم تطرق أبوابها التنمية من قبل في شمال وسط سيناء وجنوب سيناء، من خلال مشروعات تركز على تحقيق الاستدامة، وخلق بيئة مواتية لتوطين مئات الآلاف من الأهالي خلال السنوات المقبلة.

وتمثل سيناء جزءًا عزيزًا على أبناء الوطن جميعًا، وهذا ما أكدت عليه القيادة السياسية طوال السنوات الماضية، حيث وصلت تكلفة المشروعات التي نفذت في سيناء لما يتجاوز 700 مليار جنيه في 8 سنوات.

- جهود الدولة لتحقيق التنمية في سيناء

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، جهود تحقيق التنمية في سيناء، علي النحو التالي:



- الدولة تعمل على النهوض بالاقتصاد المصري ومؤشراته.

- الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي.

- الرئيس السيسي أولي اهتمامًا متزايدًا بتنمية المناطق الحدودية.

- الرئيس السيسي خصص 10 مليارات جنيه للتنمية بسيناء.

- الرئيس السيسي طالب القوات المسلحة بالإشراف على عملية الإعمار.

- الجهات المعنية نفذت جملة من المشروعات القومية.

- قيمة الاستثمارات العامة بالمشروعات زادت بأكثر من 15 ضعفًا.

- قيمة الاستثمارات العامة سجلت 73.3 مليار جنيه 2022/ 2023.

- أبناء سيناء تقدموا المشاركين والمساهمين فى المقاربة التنموية.

- شركتا أبناء سيناء ومصر سيناء مساهمتان رئيسيتان بالمشروعات.

- شركة أبناء سيناء خبرة واسعة بالخدمات اللوجستية والمقاولات.

- شركة مصر سيناء متخصصة فى التنمية الصناعية والاستثمار.