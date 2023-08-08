الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تحقيق التنمية فى سيناء

جريدة الدستور

تولى الدولة أهمية كبيرة لتنمية سيناء، تحديدًا عشرات المناطق التي لم تطرق أبوابها التنمية من قبل في شمال وسط سيناء وجنوب سيناء، من خلال مشروعات تركز على تحقيق الاستدامة، وخلق بيئة مواتية لتوطين مئات الآلاف من الأهالي خلال السنوات المقبلة.

وتمثل سيناء جزءًا عزيزًا على أبناء الوطن جميعًا، وهذا ما أكدت عليه القيادة السياسية طوال السنوات الماضية، حيث وصلت تكلفة المشروعات التي نفذت في سيناء لما يتجاوز 700 مليار جنيه في 8 سنوات.

- جهود الدولة لتحقيق التنمية في سيناء

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، جهود تحقيق التنمية في سيناء، علي النحو التالي:


 - الدولة تعمل على النهوض بالاقتصاد المصري ومؤشراته. 

- الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي. 

 - الرئيس السيسي أولي اهتمامًا متزايدًا بتنمية المناطق الحدودية. 

- الرئيس السيسي خصص 10 مليارات جنيه للتنمية بسيناء. 

- الرئيس السيسي طالب القوات المسلحة بالإشراف على عملية الإعمار. 

- الجهات المعنية نفذت جملة من المشروعات القومية. 

- قيمة الاستثمارات العامة بالمشروعات زادت بأكثر من 15 ضعفًا. 

- قيمة الاستثمارات العامة سجلت 73.3 مليار جنيه 2022/ 2023. 

- أبناء سيناء تقدموا المشاركين والمساهمين فى المقاربة التنموية. 

- شركتا أبناء سيناء ومصر سيناء مساهمتان رئيسيتان بالمشروعات. 

- شركة أبناء سيناء خبرة واسعة بالخدمات اللوجستية والمقاولات. 

- شركة مصر سيناء متخصصة فى التنمية الصناعية والاستثمار. 

 

2022 2023 10 مليارات جنيه ابناء الوطن استثمارات التنمية في سيناء الخدمات اللوجيستية

الأكثر قراءة

عروس البحيرة تفجّر مفاجأة بشأن اختلاق زوجها "واقعة العضو الذكري" (خاص)

مصدر بـ"الكهرباء" لـ"الدستور": انفراجة قريبة فى برنامج تخفيف الأحمال

وزير العدل يسلم القضاة عقود وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أوسوريو يحسم قراره بشأن رحيل شيكابالا الموسم المقبل

الإسكان: ارتفاع تكلفة وحدات سكن لكل المصريين 4.. والوزارة تتحمل فارق السعر

ممرضة تفقأ عين مريضة بـ"سرنجة" في الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين