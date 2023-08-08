الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالى تطلق مؤتمر التميز فى البحث العلمى بالتعاون مع هيئة فولبرايت

جانب من الحدث
جانب من الحدث


 


انطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد البحثية.

وقالت الدكتورة عبير الشاطر مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية والمشرف علي بنك المعرفة المصري، أن هناك تنسيق كبير بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة فولبرايت لدعم العلماء المصريين والمدرجين في قائمة ستانفورد العالمية، حيث إن فولبرايت تولي اهتمام كبير بدعم العلماء ومنها التعاون لتنظيم مؤتمر  في البحث العلمي: مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر، متابعة: يتم خلال المؤتمر تحديد مسارات التمويل المقدمة من هيئة الفولبرايت .

أكدت الشاطر، أن فكرة تنظيم مؤتمر التميز تنفيذًا لمبادئ تستهدف تحقيق المرجعية الدولية للجامعات، بصدد الإشادة بتميز علمائنا فى المحافل المختلفة والمشاركة الفعالة لتحديد الأبحاث العلمية ذات الأهمية فى الفترة الحالية تماشيات مع رؤية مصر 2030.

احتفالية وزارة التعليم العالى الجامعات الحكومية والخاصة الجامعات الحكومية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور الحكومية والخاصة الجامعات الحكومي

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