اتحاد الكرة يستقر على إقامة دورى المحترفين من دور واحد

استقر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على إقامة دورى المحترفين من دور واحد، بحيث تقام المواجهات بنظام الدور الواحد، وبعدها تنطلق مباريات الدور الثاني بمواجهات العشر الأوائل فيما بينهم لتحديد الصاعدين للممتاز، والعشر الأواخر مع بعضهم لتحديد الفرق الستة الهابطة للقسم الثاني.

جاءت هذه الخطوة من جانب اتحاد الكرة بالتوافق مع عدد من أندية القسم الثانى، كنوع من تقليل عدد المباريات التى يخوضها كل فريق لتصبح 28 مباراة فى الموسم بأكمله بدلًا من 38 مباراة فى حال إقامة المسابقة بنظام الدورى من دورين، على اعتبار أن ذلك سيقلل من التكاليف المالية التى تتكبدها الأندية نتيجة السفر لخوض المباريات خارج الأرض.

وأنهى اتحاد الكرة الجدل الدائر حول تطبيق دورى المحترفين بداية من الموسم الجارى، حيث قرر مسئولو الجبلاية عقب الاجتماع المشترك الذى جرى ظهر أمس الإثنين، بحضور ممثلين عن أندية القسم الثانى، تطبيق دورى المحترفين بداية من الموسم الجديد الذى ينطلق بداية سبتمبر المقبل.

وشهد الاجتماع حضور جمال علام وعامر حسين وخالد الدرندلى وحلمى مشهور ومحمد بركات ممثلين عن اتحاد الكرة، بالاضافة إلى محمد الطويلة وطارق السعيد وبعض مسئولى أندية القسم الثانى.

وخلال الاجتماع تم الاستقرار على إقامة دوري المحترفين على أن يصعد منه فريقان مباشرة للدورى الممتاز، فى حين يقام دورى القسم الثانى من 6 مجموعات، على أن تجري تصفية بين أوائل المجموعات ليصعد منها فريق إلى الدوري الممتاز مباشرة دون المرور بدورى المحترفين "ب".

كذلك تم الاتفاق خلال الجلسة على تخصيص نصف عوائد الرعاية والتسويق الخاصة ببطولة دوري المحترفين لأندية القسم الثاني ب، فيما يكون النصف الآخر لأندية دوري المحترفين.

وفيما يخص الهبوط والصعود من دوري المحترفين إلى دوري القسم الثاني ب، تم الاتفاق على هبوط 6 فرق، مقابل صعود 6 فرق مكانها من القسم الثاني ب.