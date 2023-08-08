الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يختتم المعسكر التدريبي المكثف "من التحدي إلى الفكرة"

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

 

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- الدورة الثانية من المعسكر التدريبي المكثف لتوليد الأفكار "من التحدي إلى الفكرة" الذي يأتي في إطار أنشطة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد.
وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن المعسكر التدريبي الذي استمر على مدار خمسة أيام بحضور مجموعة من الشباب؛ استهدف مساعدة هؤلاء الشباب على تطوير أفكارهم باستخدام أساليب منهجية، وتحويل تلك الأفكار إلى مشروعات تخدم أهداف التنمية المستدامة.
وخلال كلمتها بحفل ختام البرنامج، أكدت الدكتورة هبه ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار أهمية التدريب، وإبراز دور المتدربين بكل الفعاليات المشاركين بها، مشيرة إلى أن برامج التدريب وبناء القدرات تساهم في إعداد كوادر بشرية قادرة مواكبة التطور وتلبية حاجات العمل. وأوضحت أن الهدف من المعسكر التدريبي أن يستطيع المتدربين بعد البرنامج من تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع والقدرة على العمل في فريق واحد.
واستمعت الدكتورة هبه ذكي إلى آراء المتدربين ومدى استفادتهم من المعسكر التدريبي، كما استمعت إلى مقترحاتهم لتطوير البرنامج.
واستعرض المتدربين أفكار مشروعاتهم التي قاموا بالعمل عليها خلال فترة التدريب بالمعسكر التدريبي، وخطوات تنفيذ تلك المشروعات وكيفية تطبيقها.
حاضر في المعسكر التدريبي مينا مجدي، استشاري ريادة الأعمال والابتكار.
 

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