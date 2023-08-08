الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

نيران سكوت

 

عندما يتعلق الامر بمصر و قوتها الناعمة لا أؤمن بالصدف
فكل شيء مخطط له، 
الصدف يؤمن بها فقط  الابرياء السذج .. لكن و في حقيقة الامر الامور لا تسير كذلك و الطريق الى جهنم عادةً ما يكون مفروشاً بالوعود الكاذبة و التي قد تبدو صادقةً طيبة 
(ترافيس سكوت ) مؤدي الراب الامريكي من اصحاب البشرة السمراء عاشقاً للنيران التي أشعلها عمداً في حفله فهو من مشعلي الحرائق 
و ظلت نيرانه المشتعلة تستعر لا تخمد و لا تنطفىء لمدة ١٢ ساعة في احدى حفلاته في عام ٢٠٢١ ! 
و كأن جائحة كورونا لم تكن كافية ليموت عدد لا بأس به من البشر هنا و هناك
لتأتي نيران (سكوت ) و تلتهم في حفلته ١٠ اشخاص ذهبوا للترفيه عن انفسهم في حفله بعد نجاتهم من الوباء ليحرقوا في سعيره و كأنه قد أرسلهم لجهنم !  و فشلت كل المساعي و فشل الجميع في إخماد النيران كما سبق و اوضحت و كان ذلك بشهادة شهود العيان و الناجيين الذين حضروا ذلك الحفل المأساوي و شاهدوا النيران التي اشعلها ( سكوت ) عمداً و اعترف بنفسه بالمأساة التي وقعت في حفله و راح ضحيتها  ١٠ من الشباب ماتوا حرقاً في نيرانه التي ربما يراها تطهر او تنقل الاخرين للجانب الاخر من تلك الحياة .. فانتقلوا للموت و للفناء ! 
و هو الهدف الاسمى لسكوت على ما يبدو و من وجهة نظره و رؤيته للموت و رؤيته أيضاً للحياة التي نعيشها و يريد هو انهائها  فينقل جمهوره للجانب الاخر كما كان واضحاً من شعار حفلته التي روج لها 
و لم يكن يعرف الجمهور ان ( سكوت ) يعني بالانتقال للجانب الاخر الرحيل التام عن هذا العالم ليبقى (سكوت ) و أمثاله من مشعلو الحرائق من الناجين و 
يرحل الاخرين ! 
و من اشعل حريقا في حفله مات على أثره ١٠ أنفس يعني اننا في حالة مجون و حرب مع الحياة و صراع ضد البقاء  .. بقاء الجنس البشري ! و كأن مؤدي الراب يريد الموت لجمهوره الذي يدفع حياته ثمناً رخيصاً ليحضر حفلاً لسكوت الذي يوصل محبيه لسعير النيران و يزج بهم لجهنم و هي مصير يريده سكوت لغيره و يستحيل ان يكون محباً للجنس البشري بل يريد له 
الموت و خراب الديار كما يقول المثل الشهير  في بلادنا 
فتخيل انك تدفع اموالا لتذهب لحفل لنبتهج و تحتفل فتموت محروقاً متفحماً ! 
هذا ما حدث حرفيا في حفل سكوت 
الذي حضر مؤخراً لارضنا مدعياً الترويج السياحي لمصر 
و أهراماتها التي هي حجة على التاريخ و على الحياة و يروج بها للتاريخ و للزمان .. فهي رمز لأعاجيب جميع الازمنة و من عجائبه الراسخة الصامدة التي لا مثيل لها على كوكب الارض و لا المجرات و الكواكب المحيطة 
فيعرف بها دوماً و لا تُعرف
و هي حتماً من تضيف لغيرها مجداً و ليس العكس 
فاهرامات مصر فخراً و شرفاً لاي انسان على ظهر هذا الكوكب ان يرتادها و يراها و يزورها و يقف امامها معجباً منبهراً و كانه في قدس الاقداس 
لذلك أراد (سكوت ) ان يحيي حفلا للموت على سفحها !  و يشعل النيران امام أهراماتنا لتصبح رمزاً للشر و للموت و للفناء لا للخلود و للبقاء حتى قيام الساعة 
اهراماتنا ليست قبورا بالمفهوم العمودي او السطحي للكلمة
فاهراماتنا الثلاث يشكل كل هرم فيها هَرماً شامخاً ليس هَرِماً و لا يشيخ و لا يندثر و يعطي باعجازه و عبقريته طاقة ايجابية ان دلت على شيء فانما تدل على الصمود و الشموخ و الابداع و العبقرية و الثبات المؤدي حتماً للخلود و البعث بعد الموت 
فأجدادنا بناة الاهرامات علموا العالم معنى الشموخ و التحدي و الاعجاز الذي يقف الجميع امامه حائراً مندهشاً  متشبثاً بالحياة و ان المستحيل لم يستحيل علينا و لم يكن محالاً بل كان ممكناً و سهلا و فعلناه و به نال من صنعوه الخلود و آمنوا بالحياة و البعث بعد الموت و هي ثقافة راقية تحتفي بالحياة و لا تحتفي بالموت 
و بالتالي يكون وجود او تواجد شخص مثل الامريكي ( ترافيس سكوت ) امام سفح اهراماتنا شيء لا يتسق مع عراقة و ثقافة المكان الذي يؤمن من بنوه بالحياة و قيمتها و بالبعث و الخلود و لم يستطع او يتمكن احد غيرهم من بنائها 
في حين يؤمن سكوت بالنيران و السعير و يقدس الموت و يوصل محبيه للجانب الاخر المظلم محروقين متفحمين ! 
فهو يريد للاجساد ان تتفحم بفعل النيران لتتحول للون الاسود الذي يعشقه كعشقه للظلام 
فنور الشمس لا يستهويه 
النيران فقط هي من تنير له الطريق و يرى ويجد النور فيها و توصلنا حتماً 
للموت فنرى الجثث المتفحمة السوداء و يتحول النور بفعل النيران لسواد فاحم ! 
لم تجعل الموسيقى ابداً للفناء و للموت و ان استعانت بها الجنائز لتخفف من وطأة الموت و الفقد على محبي من رحلوا عنا 
لم تخلق الموسيقى للظلام و النيران و الجثث المتفحمة
الموسيقى غذاء للروح كي تعلو و تسمو 
الموسيقى تغذي الروح لتبقى لا لتزهق
و في حفل لسكوت زهقت الارواح الطاهرة غير الشريرة قرباناً له و لمجونه و عشقه للنيران و الظلمات و اللون الاسود و الجسد المتفحم الذي ينتقل من الحياة للموت 
و لكل ما سبق اثير الجدل حول حفل (ترانس سكوت ) الذي كان مرتباً له 
و كان من الكياسة و حسن الفطن ان يلغى ذلك الحفل و ان تغادر عارضة الازياء الاسرائيلية (شاي زانكو) التي دعاها سكوت لحفلته .. و ربما كان يعد لنا مفاجأة تظهر فيها (زانكو ) معه في حفله على سفح الاهرامات التي يدعي شعبها انهم بُناتها ! 
فالتيه و الصحراء و اهراماتنا تمثل بالنسبة للصهاينة و شعب بابل عقدة ووجع قديم و جرح غائر و كانه ثأر مبيت له منذ عقود و  يتحينون الفرص للاخذ به
فصعود ابنتهم مع سكوت على سفح الهرم سيشكل بالنسبة لهم انتصار كبير و رمز يريدون فرضه على ذلك المكان المقدس الذي يتمنون السطو عليه و نسبه لأنفسهم كما سطو على أراضٍ لم تكن لهم و تراث لم يكن لهم و طعام لم يكن لهم و مقدسات لم تكن لهم و تاريخ لم يكن لهم و فن لم يبدعوه و ابداع لم يصنعوه 
هم مهرة في الكذب و التدليس و التضليل و التزوير و الادعاء و الترويج للمظلوميات و البكائيات و ابتزاز الغير عاطفياً بحجة و ذريعة ما حدث لهم و هم يقترفون اليوم و يفعلون بغيرهم مثل ما فُعل بهم و يرتكبون من الجرائم ما ارتكب في حقهم فكما ظُلموا  ها هم يظلمون من لم يظلمهم و يأخذون بثأرهم من أبرياء لم يقترفوا شيئاً بحقهم  ويسطون سطواً مسلحاً على هؤلاء الابرياء و لديهم في السطو ابداعات و ابتكارات مدهشة ! فكافة انواع السطو جاهزة و حاضرة دوما .. السطو المستتر  الناعم المخملي الذي يرتدي زي الحق و هو عين الباطل فيسرق مقدرات و مكتسبات غيرهم من ثقافة و ابداع و تراث و فنون 
و بالتالي كان من الحتمي ان تغادر ( زانكو ) أراضينا و تبتعد تماما عن سفح اهراماتنا الشامخة التي بنيت بدماء أجدادنا و معجزاتهم و علمهم الذي يحتار  امامه العالم بأسره حتى تلك اللحظة ..  و رغم التطور الذي طرأ على حيواتنا حتى وصلنا للقمر و المجرات المحيطة بكوكبنا المترامي في حين يعجز الجميع عن معرفه سر اهراماتنا و مومياواتنا و تحنيطنا و الكثير من علومنا رغم كل ما حققه البحث العلمي الذي عجز عن حل لغز تفوق المصريين القدماء على العالمين في الماضي و الحاضر بل و المستقبل و هكذا لحقت ( زانكو ) ب ( سكوت ) و لم تدنس اهراماتنا بأقدامهم .. فاهراماتنا لا تليق بهم و نربأ بها عن تواجدهم بجانبها 
و كلاهما يستحق الاخر و يشبهه و يليق به.. فهما خليلين و المرء على دين خليله و دين هؤلاء هو دين القتل و الحرق و الثأر و كراهية الحياة و الاخر حباً في موته او حرقه او فنائه و كل واحد لديه ثقافته العدمية و ان اختلفت طرق الممارسة 
فالصهاينة ينقلون الاخرين للجانب الاخر بالذبح و المجازر و هدم البيوت و التهجير القسري في حين يحرقهم سكوت ان حضروا حفله !
فكلاهما دعاة موت و خراب و كراهية للحياة 
و يبقى لنا تاريخنا و ابقى لنا انسانيتنا و تبقى لنا اهراماتنا شامخة عصية محيرة لمن لا يستطيع صنع مثيلها و يريد السطو عليها بإلتفافات ماكرة لم و لن تنطلي و لن يسلبنا او يسرقنا او يقتلنا احدهم باستدارة ماكرة و لن يفلحوا في وضع السم داخل العسل .. فالنور ساطع ينير لنا الطريق اما نيران السعير و الظلمة الحارقة فتليق بمشعليها و محبيها و من يولون وجوههم شطرها و يقدسونها كما يحتفون و يفرحون بالموت و القتل و الابادة 
حفظ الله مصرنا و اهراماتنا من شرور كل متربص يقدس الموت و يكره الحياة و يكره الابرياء و يكره البشر و ستظل اهراماتنا حجة على هذا الزمان بما فيه و بكل من فيه .

ads

الأكثر قراءة

إحالة سائق هتك عرض فتاة بأكتوبر للجنايات

محمد صلاح فى الاتحاد السعودى؟ ستيفن جيرارد يعلّق

65 جنيهاً رسوم شهادة النجاح بالثانوية العامة

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن

وزير العدل يصل إلى العاصمة الإدارية لتسليم 20 قاضيًا الوحدات السكنية

حقيقة تفشي الدرن في مصر عبر "النازحين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟