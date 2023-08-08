عندما يتعلق الامر بمصر و قوتها الناعمة لا أؤمن بالصدف

فكل شيء مخطط له،

الصدف يؤمن بها فقط الابرياء السذج .. لكن و في حقيقة الامر الامور لا تسير كذلك و الطريق الى جهنم عادةً ما يكون مفروشاً بالوعود الكاذبة و التي قد تبدو صادقةً طيبة

(ترافيس سكوت ) مؤدي الراب الامريكي من اصحاب البشرة السمراء عاشقاً للنيران التي أشعلها عمداً في حفله فهو من مشعلي الحرائق

و ظلت نيرانه المشتعلة تستعر لا تخمد و لا تنطفىء لمدة ١٢ ساعة في احدى حفلاته في عام ٢٠٢١ !

و كأن جائحة كورونا لم تكن كافية ليموت عدد لا بأس به من البشر هنا و هناك

لتأتي نيران (سكوت ) و تلتهم في حفلته ١٠ اشخاص ذهبوا للترفيه عن انفسهم في حفله بعد نجاتهم من الوباء ليحرقوا في سعيره و كأنه قد أرسلهم لجهنم ! و فشلت كل المساعي و فشل الجميع في إخماد النيران كما سبق و اوضحت و كان ذلك بشهادة شهود العيان و الناجيين الذين حضروا ذلك الحفل المأساوي و شاهدوا النيران التي اشعلها ( سكوت ) عمداً و اعترف بنفسه بالمأساة التي وقعت في حفله و راح ضحيتها ١٠ من الشباب ماتوا حرقاً في نيرانه التي ربما يراها تطهر او تنقل الاخرين للجانب الاخر من تلك الحياة .. فانتقلوا للموت و للفناء !

و هو الهدف الاسمى لسكوت على ما يبدو و من وجهة نظره و رؤيته للموت و رؤيته أيضاً للحياة التي نعيشها و يريد هو انهائها فينقل جمهوره للجانب الاخر كما كان واضحاً من شعار حفلته التي روج لها

و لم يكن يعرف الجمهور ان ( سكوت ) يعني بالانتقال للجانب الاخر الرحيل التام عن هذا العالم ليبقى (سكوت ) و أمثاله من مشعلو الحرائق من الناجين و

يرحل الاخرين !

و من اشعل حريقا في حفله مات على أثره ١٠ أنفس يعني اننا في حالة مجون و حرب مع الحياة و صراع ضد البقاء .. بقاء الجنس البشري ! و كأن مؤدي الراب يريد الموت لجمهوره الذي يدفع حياته ثمناً رخيصاً ليحضر حفلاً لسكوت الذي يوصل محبيه لسعير النيران و يزج بهم لجهنم و هي مصير يريده سكوت لغيره و يستحيل ان يكون محباً للجنس البشري بل يريد له

الموت و خراب الديار كما يقول المثل الشهير في بلادنا

فتخيل انك تدفع اموالا لتذهب لحفل لنبتهج و تحتفل فتموت محروقاً متفحماً !

هذا ما حدث حرفيا في حفل سكوت

الذي حضر مؤخراً لارضنا مدعياً الترويج السياحي لمصر

و أهراماتها التي هي حجة على التاريخ و على الحياة و يروج بها للتاريخ و للزمان .. فهي رمز لأعاجيب جميع الازمنة و من عجائبه الراسخة الصامدة التي لا مثيل لها على كوكب الارض و لا المجرات و الكواكب المحيطة

فيعرف بها دوماً و لا تُعرف

و هي حتماً من تضيف لغيرها مجداً و ليس العكس

فاهرامات مصر فخراً و شرفاً لاي انسان على ظهر هذا الكوكب ان يرتادها و يراها و يزورها و يقف امامها معجباً منبهراً و كانه في قدس الاقداس

لذلك أراد (سكوت ) ان يحيي حفلا للموت على سفحها ! و يشعل النيران امام أهراماتنا لتصبح رمزاً للشر و للموت و للفناء لا للخلود و للبقاء حتى قيام الساعة

اهراماتنا ليست قبورا بالمفهوم العمودي او السطحي للكلمة

فاهراماتنا الثلاث يشكل كل هرم فيها هَرماً شامخاً ليس هَرِماً و لا يشيخ و لا يندثر و يعطي باعجازه و عبقريته طاقة ايجابية ان دلت على شيء فانما تدل على الصمود و الشموخ و الابداع و العبقرية و الثبات المؤدي حتماً للخلود و البعث بعد الموت

فأجدادنا بناة الاهرامات علموا العالم معنى الشموخ و التحدي و الاعجاز الذي يقف الجميع امامه حائراً مندهشاً متشبثاً بالحياة و ان المستحيل لم يستحيل علينا و لم يكن محالاً بل كان ممكناً و سهلا و فعلناه و به نال من صنعوه الخلود و آمنوا بالحياة و البعث بعد الموت و هي ثقافة راقية تحتفي بالحياة و لا تحتفي بالموت

و بالتالي يكون وجود او تواجد شخص مثل الامريكي ( ترافيس سكوت ) امام سفح اهراماتنا شيء لا يتسق مع عراقة و ثقافة المكان الذي يؤمن من بنوه بالحياة و قيمتها و بالبعث و الخلود و لم يستطع او يتمكن احد غيرهم من بنائها

في حين يؤمن سكوت بالنيران و السعير و يقدس الموت و يوصل محبيه للجانب الاخر المظلم محروقين متفحمين !

فهو يريد للاجساد ان تتفحم بفعل النيران لتتحول للون الاسود الذي يعشقه كعشقه للظلام

فنور الشمس لا يستهويه

النيران فقط هي من تنير له الطريق و يرى ويجد النور فيها و توصلنا حتماً

للموت فنرى الجثث المتفحمة السوداء و يتحول النور بفعل النيران لسواد فاحم !

لم تجعل الموسيقى ابداً للفناء و للموت و ان استعانت بها الجنائز لتخفف من وطأة الموت و الفقد على محبي من رحلوا عنا

لم تخلق الموسيقى للظلام و النيران و الجثث المتفحمة

الموسيقى غذاء للروح كي تعلو و تسمو

الموسيقى تغذي الروح لتبقى لا لتزهق

و في حفل لسكوت زهقت الارواح الطاهرة غير الشريرة قرباناً له و لمجونه و عشقه للنيران و الظلمات و اللون الاسود و الجسد المتفحم الذي ينتقل من الحياة للموت

و لكل ما سبق اثير الجدل حول حفل (ترانس سكوت ) الذي كان مرتباً له

و كان من الكياسة و حسن الفطن ان يلغى ذلك الحفل و ان تغادر عارضة الازياء الاسرائيلية (شاي زانكو) التي دعاها سكوت لحفلته .. و ربما كان يعد لنا مفاجأة تظهر فيها (زانكو ) معه في حفله على سفح الاهرامات التي يدعي شعبها انهم بُناتها !

فالتيه و الصحراء و اهراماتنا تمثل بالنسبة للصهاينة و شعب بابل عقدة ووجع قديم و جرح غائر و كانه ثأر مبيت له منذ عقود و يتحينون الفرص للاخذ به

فصعود ابنتهم مع سكوت على سفح الهرم سيشكل بالنسبة لهم انتصار كبير و رمز يريدون فرضه على ذلك المكان المقدس الذي يتمنون السطو عليه و نسبه لأنفسهم كما سطو على أراضٍ لم تكن لهم و تراث لم يكن لهم و طعام لم يكن لهم و مقدسات لم تكن لهم و تاريخ لم يكن لهم و فن لم يبدعوه و ابداع لم يصنعوه

هم مهرة في الكذب و التدليس و التضليل و التزوير و الادعاء و الترويج للمظلوميات و البكائيات و ابتزاز الغير عاطفياً بحجة و ذريعة ما حدث لهم و هم يقترفون اليوم و يفعلون بغيرهم مثل ما فُعل بهم و يرتكبون من الجرائم ما ارتكب في حقهم فكما ظُلموا ها هم يظلمون من لم يظلمهم و يأخذون بثأرهم من أبرياء لم يقترفوا شيئاً بحقهم ويسطون سطواً مسلحاً على هؤلاء الابرياء و لديهم في السطو ابداعات و ابتكارات مدهشة ! فكافة انواع السطو جاهزة و حاضرة دوما .. السطو المستتر الناعم المخملي الذي يرتدي زي الحق و هو عين الباطل فيسرق مقدرات و مكتسبات غيرهم من ثقافة و ابداع و تراث و فنون

و بالتالي كان من الحتمي ان تغادر ( زانكو ) أراضينا و تبتعد تماما عن سفح اهراماتنا الشامخة التي بنيت بدماء أجدادنا و معجزاتهم و علمهم الذي يحتار امامه العالم بأسره حتى تلك اللحظة .. و رغم التطور الذي طرأ على حيواتنا حتى وصلنا للقمر و المجرات المحيطة بكوكبنا المترامي في حين يعجز الجميع عن معرفه سر اهراماتنا و مومياواتنا و تحنيطنا و الكثير من علومنا رغم كل ما حققه البحث العلمي الذي عجز عن حل لغز تفوق المصريين القدماء على العالمين في الماضي و الحاضر بل و المستقبل و هكذا لحقت ( زانكو ) ب ( سكوت ) و لم تدنس اهراماتنا بأقدامهم .. فاهراماتنا لا تليق بهم و نربأ بها عن تواجدهم بجانبها

و كلاهما يستحق الاخر و يشبهه و يليق به.. فهما خليلين و المرء على دين خليله و دين هؤلاء هو دين القتل و الحرق و الثأر و كراهية الحياة و الاخر حباً في موته او حرقه او فنائه و كل واحد لديه ثقافته العدمية و ان اختلفت طرق الممارسة

فالصهاينة ينقلون الاخرين للجانب الاخر بالذبح و المجازر و هدم البيوت و التهجير القسري في حين يحرقهم سكوت ان حضروا حفله !

فكلاهما دعاة موت و خراب و كراهية للحياة

و يبقى لنا تاريخنا و ابقى لنا انسانيتنا و تبقى لنا اهراماتنا شامخة عصية محيرة لمن لا يستطيع صنع مثيلها و يريد السطو عليها بإلتفافات ماكرة لم و لن تنطلي و لن يسلبنا او يسرقنا او يقتلنا احدهم باستدارة ماكرة و لن يفلحوا في وضع السم داخل العسل .. فالنور ساطع ينير لنا الطريق اما نيران السعير و الظلمة الحارقة فتليق بمشعليها و محبيها و من يولون وجوههم شطرها و يقدسونها كما يحتفون و يفرحون بالموت و القتل و الابادة

حفظ الله مصرنا و اهراماتنا من شرور كل متربص يقدس الموت و يكره الحياة و يكره الابرياء و يكره البشر و ستظل اهراماتنا حجة على هذا الزمان بما فيه و بكل من فيه .