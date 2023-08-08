الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يشيد بالتصور المبدئي لطبيبب الفريق الجديد قبل معسكر النمسا

كولر
كولر

كشف مصدر بالنادى الأهلى حقيقة الخلافات حول ما تردد عن إصرار الدكتور تامر أبو العينين المرشح لرئاسة الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى العمل فى أحد المراكز الخاصة والجمع بينها وبين العمل داخل الأهلي. 

وأكد المصدر أن الدكتور تامر أبوالعينين من الاستشاريين المعروفين فى جراحة العظام وأقام فى المانيا لفترة طويلة وأثناء زيارته الى القاهرة يقوم بمناظرة بعض الحالات فى بعض المستشفيات أو العيادات ومراكز التأهل، وهذا الأمر لا يعنى أنه يرتبط بتعاقد معهم مثلما تردد.

وأضاف المصدر أن مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، عقد اجتماعا مع الدكتور تامر أبوالعينين وتمت خلال تلك الجلسة الاتفاق على نظام العمل فى الموسم المقبل وتجنب الأخطاء التى حدثت فى الموسم الماضى.

وأشار المصدر إلى أن كولر أبدى إعجابه الشديد بالتصور المبدئي الذى قدمه الدكتور تامر أبو العينين وتم الاتفاق على تقديم تصور شامل لآلية العمل عقب عودة المدير الفنى من إجازته وقبل الاستعداد للموسم الجديد.

النادي الأهلي مارسيل كولر تامر أبو العنين أحمد أبوعبلة طبيب الأهلى
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