الوادي الجديد تختتم برنامجا تدريبيا للمعلمين المؤهلين لوظائف قيادية

اختتم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي للمعلمين بمركز الداخلة وقراها على علوم الحاسب الآلي بالتعاون مع قطاع التعليم.

وقال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمركز الداخلة، أنه جرى ختام فعاليات البرنامج التدريبي على علوم الحاسب الآلي للمعلمين بالمركز وقراه المتقدمين للوظائف الإشرافية وقيادية بقطاع التعليم وذلك بهدف مهارات الحاسب الآلي لديهم.

وأضاف عبد الغني، أنه جرى تنظيم البرنامج التدريبي على مدار 3 أيام بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة " موط" بمركز الداخلة، من خلال أمانة التعليم وبالحث العلمي بالمركز وتم توزيع شهادات الحضور للمتدربين بقاعة المسرح بالمركز بحضور مجدي محمد محمود، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز الداخلة ولفيف من أمناء وكوادر الحزب بالمركز.

وفي سياق آخر، نظمت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمركز بلاط ندوة تثقيفية صحية بمركز شباب بلاط بمركز بلاط عن الاسعافات الأولية.

قال الدكتور صلاح محمد علي، أمين الصحة والسكان بأمانة الحزب بمركز بلاط، في بيان إعلامي له، اليوم، إنه استكمالا للندوات الصحية والتثقيفية جرى تنفيذ ندوة تثقيفية صحية من خلال أمانة الصحة والسكان بالمركز بإشراف الدكتور صلاح محمد علي بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد، وذلك تحت عنوان الإسعافات الأولية حاضر فيها أماني سعد محمد المثقف الصحي بالإدارة الصحية ببلاط.

وتناولت موضوعات الندوة التثقيفية عن طرق الاسعافات الأولية بالمنزل وكيفيه التعامل مع الإصابات لإكسابهم مهارات التعامل مع الحالات الطارئة من المصابين.

كما تناولت الندوة أيضا عن الخدمات التثقيفية والتوعوية التي يقدمها مستقبل وطن للسيدات والشباب والفئات الأولى بالرعاية.

وفي نهاية الندوة عبر جميع الحاضرين عن شكرهم وامتنانهم العميق لقيادات مستقبل وطن وتلاحمهم مع كافة المواطنين ومحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.