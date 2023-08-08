الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شباب ورياضة الغربية: انتخاب مجلس شباب كفر الحاج داود نوفمبر المقبل

يسري الديب
يسري الديب

سادت حالة من السخط والغضب بين أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب كفر الحاج داود التابع لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بسبب عدم وجود مجلس إدارة منذ عام. 

وأكد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن الجمعية العمومية لمركز شباب قرية الحاج داود التابعة لإدارة السنطة ستجتمع لاختيار مجلس إدارة للمركز قريبًا.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن بعض الهيئات لا يكتمل انعقاد الجمعيات العمومية بسبب عدم وجود مرشحين لمجلس الإدارة. 

وأكد إيهاب الغزالي، مدير إدارة الشباب والرياضة بالسنطة، أن الجمعية العمومية ستجتمع في شهر نوفمبر، وسيتم انتخاب مجلس إدارة للمركز، ويطالب الأعضاء بالاستعداد وتجهيز المرشحين.

سخط بين اعضاء الجمعية لمركز شباب كفر الحاج داود
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح فى الاتحاد السعودى؟ ستيفن جيرارد يعلّق

إحالة سائق هتك عرض فتاة بأكتوبر للجنايات

65 جنيهاً رسوم شهادة النجاح بالثانوية العامة

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن

وزير العدل يصل إلى العاصمة الإدارية لتسليم 20 قاضيًا الوحدات السكنية

حقيقة تفشي الدرن في مصر عبر "النازحين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟