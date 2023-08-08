شباب ورياضة الغربية: انتخاب مجلس شباب كفر الحاج داود نوفمبر المقبل

سادت حالة من السخط والغضب بين أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب كفر الحاج داود التابع لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بسبب عدم وجود مجلس إدارة منذ عام.

وأكد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن الجمعية العمومية لمركز شباب قرية الحاج داود التابعة لإدارة السنطة ستجتمع لاختيار مجلس إدارة للمركز قريبًا.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن بعض الهيئات لا يكتمل انعقاد الجمعيات العمومية بسبب عدم وجود مرشحين لمجلس الإدارة.

وأكد إيهاب الغزالي، مدير إدارة الشباب والرياضة بالسنطة، أن الجمعية العمومية ستجتمع في شهر نوفمبر، وسيتم انتخاب مجلس إدارة للمركز، ويطالب الأعضاء بالاستعداد وتجهيز المرشحين.