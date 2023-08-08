تفاصيل توقيع عقود أول سيارة كهربائية محلية الصنع بمصر (فيديو)

كشف الدكتور محمد عبدالعزيز، رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس، عن تفاصيل توقيع عقود أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع، موضحًا أن كلية الهندسة جامعة عين شمس تنظم مسابقة "رالي" في الموسم الخامس على التوالي، بتمويل من أكاديمية البحث العلمي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي.

وأضاف "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من المسابقة هو تجهيز كوادر مصرية تعمل في مجال السيارات الكهربائية من تصميم وتصنيع وصيانة، تمهيدًا لدخولها إلى السوق المصرية، كما أشار إلى أنه تم إعداد أكثر من 3 آلاف كادر خريج من كليات الهندسة المختلفة.

وأكد رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس أنه تم الاحتفال، أمس، بتوقيع عقدين لشركتين مصريتين مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف نقل التكنولوجيا، وستدخل الكوادر التي تم إعدادها في هذا المشروع من خلال مسابقة رالي.