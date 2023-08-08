الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يصل إلى العاصمة الإدارية لتسليم 20 قاضيًا الوحدات السكنية

جريدة الدستور

وصل المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية إلى مقر الوحدات السكانية بالعاصمة الإدارية الجديدة المقرر تسليمها لنحو 20 مستشارًا من شباب القضاة من مختلف الهيئات من أصل 128 تم تخصيص لهم شقق بنظام التقسيط. 

ويشارك فى تسليم الشقق السكنية للقضاة كل من المستشار حسني عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبدالمقصود رئيس هيئة قضايا الدولة. 

كان المستشار عمر مروان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اتفقا فى 20 يونيو عام 2021 على طرح وحدات سكنية للمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالعاصمة الإدارية مشطبة وجاهزة للتسليم.

وخلال كلمة المستشار عمر مروان، وزير العدل، فى يوم تكريم القضاة المميزين فى 18 أكتوبر عام 2021، كشف عن الانتهاء من تخصيص 1136 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون سكنًا للقضاة بعد الانتقال للعاصمة.

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