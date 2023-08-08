الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزي يبرز تطور رصيد الاحتياطي الأجنبي منذ 2004

رصد البنك المركزي المصري، بالانفوجراف، تطور رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه، منذ عام 2004 وحتى عام 2023 الحالي.

ويشير صافي الاحتياطيات الدولية (NIR) إلى الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية المختلفة القابلة للتداول التي تحتفظ بها مصر خارج حدودها لتوفير التأمين والسيولة اللازمة للدولة لضمان وفائها بالتزاماتها. كما انها تُستخدم كصمام أمان يحد من الآثار السلبية الناجمة عادة عن الأزمات الاقتصادية الخارجية، والتي قد تؤثر على ميزان المدفوعات. ويعد البنك المركزي المصري الجهة المنوطة بإدارة الاحتياطيات الدولية.

للاحتياطيات الرسمية أهمية بالغة في دعم مجموعة واسعة من الأهداف في الدولة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز ودعم الثقة في السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف، والحد من التعرض للتقلبات في القطاع الخارجي الناتجة عن الصدمات الخارجية السلبية عن طريق ضمان سيولة الاحتياطيات الدولية، والعمل على رفع مستوى ثقة الأسواق في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، والاحتفاظ باحتياطيات لمواجهة الأزمات المحلية أو حالات الطوارئ.

وترتكز السياسات التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطيات الأجنبية على ثلاث مبادئ رئيسية وتتمثل في الآتي، حسب الأهمية: الأمان والسيولة وتحسين العائد.

وتتم إدارة الاحتياطيات وفقًا لإرشادات وتعليمات داخلية صارمة لضمان الحفاظ على تلك المبادئ، كما تأخذ سياسة استثمار الاحتياطيات في الاعتبار هيكل الدين الخارجي لمصر سواء من ناحية الآجال أو العملات المكونة لمحفظة الدين للحد من الآثار السلبية لتقلبات القطاع الخارجي.

وترتكز السياسات التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطيات الأجنبية على ثلاث مبادئ رئيسية وتتمثل في الآتي، حسب الأهمية: الأمان والسيولة وتحسين العائد. تتم إدارة الاحتياطيات وفقًا لإرشادات وتعليمات داخلية صارمة لضمان الحفاظ على تلك المبادئ. كما تأخذ سياسة استثمار الاحتياطيات في الاعتبار هيكل الدين الخارجي لمصر سواء من ناحية الآجال أو العملات المكونة لمحفظة الدين للحد من الآثار السلبية لتقلبات القطاع الخارجي.

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