الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل غلق فترة القيد الأولية.. 15 لاعبا في قائمة طلائع الجيش للموسم الجديد

كريم طارق أحدث صفقات
كريم طارق أحدث صفقات طلائع الجيش

أعلن نادي طلائع الجيش عن تسجيل 15 لاعبا، في قائمته الأولية استعدادا للموسم الجديد نسخة 2023-2024.

- قائمة طلائع الجيش الأولية للموسم الجديد

وجاءت القائمة الأولى للفريق على النحو التالي، أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا، وإسلام محارب ومحمد شعبان، وعمر رضوان ومحمد سمير سعد، ومحمد شحاته وعماد السيد، وعلى الزاهدى ومحمد هانى، ومحمد فتح الله ويحيى حامد، ومحمد دياب وجلال الشرقاوى، والسيد أبو أمنة".

كما سجل طلائع الجيش 5 لاعبين تحت السن هم "خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس".

ومن المقرر أن تنتهي اليوم، الثلاثاء فترة القيد الأولية للموسم الجديد، على أن تنطلق غدا الأربعاء فترة القيد الثانية للفرق وتستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل.

قائمة طلائع الجيش الأولية للموسم الجديد

- كريم طارق ينضم لصفوف طلائع الجيش قادما من الجونة 

وكان نادي طلائع الجيش، أعلن التعاقد مع كريم طارق، لاعب الجونة السابق، وذلك لمدة 3 مواسم مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023.

ووقع اللاعب على عقود الانضمام لصفوف فريق طلائع الجيش، في حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة، والعميد علاء السعدني مدير الكرة بالفريق، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالنادي.

كما نجح أيضا في تدعيم صفوفه بخمس صفقات حتى الآن، وهم ثنائي غزل المحلة أحمد الشيخ وحميد ماو، والغيني موسى دياورا من البنك الأهلي، ومصطفى الخواجة من سموحة، وعمر طارق السعيد من الترسانة.

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