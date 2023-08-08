الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى ينعى شقيقة إسماعيل حفنى عضو اللجنة الفنية (صورة)

إسماعيل حفني
إسماعيل حفني

نعت اللجنة الثلاثية الفنية المؤقتة التي تدير نادي الإسماعيلي، شقيقة الكابتن إسماعيل حفني الذي وافته المنية.

الإسماعيلى ينعى شقيقة إسماعيل حفنى (صورة)

وكتب نادي الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "ينعى النادي الإسماعيلي، بخالص الحزن والأسى وفاة شقيقة "إسماعيل حفني"، عضو اللجنة الثلاثية الفنية الحالي بالدراويش.. داعين الله عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلون.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الإسماعيلى ينعى شقيقة إسماعيل حفنى (صورة)
إسماعيل حفني اللجنة الفنية المؤقتة للإسماعيلي وفاة شقيقة إسماعيل حفني الإسماعيلي ينعي شقيقة إسماعيل حفني نادي الإسماعيلي
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