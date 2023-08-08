الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: ترميم مسجد السيدة نفيسة مشهد عظيم يتوافق مع المزاج العام للمصريين

ترميم مسجد السيدة
ترميم مسجد السيدة نفسية

قال الكاتب الصحفي، زكي القاضي، إن ترميم وتطوير مسجد السيدة نفيسة مشهد عظيم للغاية يتوافق مع المزاج العام للمصريين كونهم بطبيعتهم يحبون آل البيت، ويحرصون على زيارتهم بشكل مستمر سواء السيدة نفيسة أو السيدة عائشة أو سيدنا الحسين، وغيرهم.

وأضاف "القاضي"، خلال حوار له  لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح مسجد السيدة نفيسة بعد ترميم وتطويره، ويأتي ذلك ضمن أعمال تطوير آل البيت، إذ كان هناك أعمال تطوير سابقا في مسجدي السيدة زينب وسيدنا الحسين.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن كل الأضرحة يزورها المصريون على مدار عقود متتابعة، إذ إنهم مرتبطون بآل البيت، مؤكدا أن  وجود أعمال تطوير أخرى في أضرحة يجرى العمل عليها لافتتاحها، لكي يكون هناك مقام أو ضريح يليق بالمواطنين الذين يزورونه.

أعمال تطوير أضرحة الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة نفسية السيدة عائشة السيدة زينب الكاتب الصحفي زكي القاضي
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