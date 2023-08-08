الزمالك يعرض 10 ملايين جنيه على محمد صبحى للتجديد

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مع محمد صبحي، حارس مرمى الفريق، لتجديد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، دون العودة لمسئولي الزمالك وهو ما جعل الإدارة تتحرك بقوة لمحاولة حسم ملف التجديد له والحفاظ على تركيزه مع الفريق لعدم تشتيت ذهنه.

وعرض مسئولو الزمالك راتبًا سنويًا يصل إلى 10 ملايين جنيه على محمد صبحي من أجل حسم ملف التجديد له وبقائه مع الفريق وسط الاعتماد عليه بشكل أساسي من جانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، الذي يضع له الأولوية على محمد عواد.

ويسعى مسئولو الزمالك لحسم ملف التجديد لمحمد صبحي في أسرع وقت للحفاظ على تركيزه وغلق الباب على باقي العروض له بعدما تلقى في وقت سابق عدة عروض من أندية أخرى.

ومنح الجهاز الفنى لفريق الزمالك لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية حتى 25 أغسطس الجاري، على أن يعود بعدها الفريق للتجمع، استعدادًا للموسم الجديد، وينطلق فى النصف الثانى من سبتمبر المقبل.