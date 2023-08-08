نهلة عبد التواب: مشروع "صحتنا رأسمالنا" يعتمد زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة

أكدت نهلة عبد التواب، ممثلة مجلس السكان الدولي في القاهرة، أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة، خاصة لدى قطاع عمال المصانع. وأضافت أن مشروع "صحتنا رأسمالنا" في منطقة العامرية هو إحدى مبادرات المجلس للمساهمة في نشر الوعي بأهمية خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتصحيح المعلومات والشائعات المغلوطة لزيادة الطلب على تلك الخدمات. كما يسهم المشروع في توفير تلك الخدمات داخل نطاق العمل، وذلك بدعم كامل من قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وضمن مبادرة "100 يوم صحة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت في بيان لغرفة صناعة الملابس الجاهزة إلى أن مجلس السكان الدولي، في إطار سعيه لضمان نجاح المشروع وضمان استدامته، حرص على اختيار الشركاء بعناية شديدة، فالجهة المنفذة هي غرفة صناعة الملابس الجاهزة، الأب الشرعي لقطاع مصانع الملابس الذي يضم حوالي 65% من عماله سيدات، والجهة المقدمة للخدمة هي قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، بما يضمن تقديم الخدمة من جهة محل ثقة وذات جودة عالية نتيجة الخبرات المتراكمة للفريق الطبي، بالإضافة إلى أنها تقدم بالمجان، مما يعني عدم وجود أي تكلفة لاستمرار تقديم الخدمة بعد انتهاء المشروع. وأشار البيان إلى أهمية قضية تنظيم الأسرة وأثرها على الاقتصاد القومي.

وانطلقت بالعامرية في الإسكندرية خدمات العيادات المتنقلة المجانية، التي تستهدف تقديم خدمات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة للسيدات العاملات بالمصانع في المنطقة، في إطار بروتوكول غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، وبالتعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وضمن أنشطة مشروع "صحتنا رأسمالنا" المنفذ بدعم من السفارة الهولندية وبالتعاون مع مجلس السكان الدولي.

بدورها، أشارت الدكتورة هنادي سامي، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إلى أن الحملة تقوم بمساعدة السيدات العاملات، واللاتي حصلن على قدر كبير من الدورات التدريبية، وأصبحن ذوات كفاءة إنتاجية في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، التي تمكِّنهن من الحماية من الحمل الغير مخطط له، وبالتالي الحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن، وتحقيق الاستقرار المادي لأسرهن.

وأضافت هنادي سامي أن عدد العاملات في مصانع الملابس يشكل النسبة الأكبر منهن في سن الإنجاب، لذا نركز على الوصول إلى هذه الفئة حتى باب المصنع لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وسد الاحتياجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة بين هذه الفئة من المنتفعات الهامة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم الكشف بالأشعة التلفزيونية وتوعية المرأة بأهمية وفوائد تنظيم الأسرة، وكذلك بالأنواع المتاحة من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة التي يتم صرفها جميعًا مجانًا من خلال العيادات المتنقلة والثابتة بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأشارت مديرة إدارة تنظيم الأسرة إلى دعم المنطقة الصناعية في العامرية بالإسكندرية بعيادتين للتنقل بين المصانع وعملها بشكل يومي من الساعة 9 صباحًا حتى 3 ظهرًا، مع مواعيد العمل الرسمية بالمصانع.