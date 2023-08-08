الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن الإسماعيلية" يؤكد أهمية المجالس المحلية في دعم الديمقراطية

جريدة الدستور

جدد المهندس محمد البعلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة للحوار الوطني، الذي أعاد بهذا الحوار تدفق الدماء للحياة السياسية والأحزاب السياسية وإزالة بعض الإنسداد الذي أصابها في الفترة الماضية.

وأكد البعلي أهمية المجالس الشعبية المحلية ودورها الهام في تحقيق وتدعيم الديمقراطية، وكذلك في زيادة نسبة التنمية في الوحدات المحلية وتدعيم حقوق الإنسان وكونها المدرسة السياسية الحقيقية لتكوين الكوادر السياسية، وأنها الوسيلة الفعالة في تحقيق الرقابة على الجهاز التنفيذي والمشاركة الشعبية في التنمية.

واختتم: “تتجه الأنظار بقوة للحوار الوطني، في رسم قاعدة الانطلاق نحو انتخابات المجالس الشعبية المحلية ويصل عدد مقاعدها لنحو52 ألف مقعد، والتي يؤكد نص دستور 2014 فى المادة 242 منه، على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من الدستور، وتحقق المحليات، غرضين أحدهما رقابى وفقا للدستور، وآخر قائم على التدريب وإعداد كوادر جديدة لإعداد جيل جديد قادر على القيادة”.

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