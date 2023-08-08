حصول محطتي معالجة على شهادة اعتماد مأمونية تداول الصرف الصحي بالإسكندرية

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اعتماد اللجنة العليا للمياه لخطط سلامة ومأمونية تداول الصرف الإصدار الأول، لمحطتي معالجة بالإسكندرية وهما محطة معالجة خورشيد والزوايدة، محطة توسعات خورشيد والزوايدة.

ووجه اللواء محمود نافع الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع المعامل والجودة لتطبيق متطلبات خطة مأمونية تداول الصرف الصحى، تحقيقا لرؤية ورسالة الشركة القابضة، وعلى الجهود التى بذلوها من أجل الحصول على هذا الاعتماد.

استراتيجية إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي

وأشار نافع إلى أن شهادة اعتماد مأمونية وسلامة تداول مياه الصرف الصحي أصبحت ضرورة للتأكد من سلامة خطط التشغيل ومأمونية نواتج المعالجة ووصولها للمعايير اللازمة للحفاظ علي البيئة آمنة وغير ملوثة للبيئة المجاورة، لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعما لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي، والتي يعد تطبيقها هو الضمانة الأساسية للحفاظ علي النظام البيئي والصحة العامة طبقا لأحدث إصدارات الخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.

جهود مستمرة لتحقيق مأمونية المياه

كما أشاد رئيس شركة الصرف الصحي بجهود جميع العاملين بقطاع المعامل والجودة والقائمين على منظومة مأمونية المياه بالشركة وكافة القطاعات المعاونة على جهودهم المستمرة لتحقيق مأمونية واستدامة خدمات الصرف الصحي بالإسكندرية.

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