إزالة 19 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 19 حالة تعدي على مساحة 1917 م 2 بنطاق 7 مراكز عبارة عن إزالة 12 حالة تعدى بمساحة 1067 م2 عبارة عن تشوينات ومباني وأسوار بالطوب الأبيض وشدة خشبيه لعمل اعمده خرسانية بقريتي الحاجر ودفشو بكفر الدوار.

كما تم إزالة حالة تعدي بمساحة 400 م 2 عبارة عن شدة خشبية مسلحة دور ثاني علوي بقرية محلة الأمير برشيد، وحالتي تعدي بالمهد بمساحة 220 م2 عبارة عن شدة خشبية لدور اول علوي ومبنى عشوائي بالطوب الأبيض بقرى عباس العقاد والكوم الأخضر بحوش عيسى، وحالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 100 م2 عبارة عن أعمال تطوير وتعلية سور بعزبة يونس حميده بالدلنجات.

وتمكنت الحملة من إزالة حالة تعدي عبارة عن بناء أسوار طولية بمساحة 50 م2 متر بكوم حمادة، وحالة تعدي عبارة عن سور مبني بالطوب الأبيض مكون من ضلعين بمساحة 40 م2 بقرية الانشا التابعة للوحدة المحلية لقرية سمخراط بالرحمانية، وحالة تعدي عبارة عن مبنى مكون من 3 اضلاع خارج الحيز العمراني بمساحة 40 مترا بنطاق قرية اريمون بالمحمودية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.