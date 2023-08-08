الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البحر الأحمر تنظم لقاء توعويا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

لاستراتيجية الوطنية
لاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

نظمت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة البحر الأحمر،اليوم الثلاثاء ، لقاء توعويا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة رايدا نسيم مدير الوحدة بالمحافظة ورشا خميس مدير إدارة التدريب بالمحافظة .


وقال الدكتور أحمد عادل الوكيل أستاذ القانون الجنائي والمفوض العام للاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري بالبحر الأحمر - وفقا لبيان - إن اللقاء تناول أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر ، وتوضيح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١ ، مؤكدا أن هـذه الاسـتراتيجية تأسست علـى رؤيـة تهـدف إلـي النهـوض بكافـة حقـوق الانسـان فـي مصـر ، مـن خلال تعزيــز احتــرام وحمايــة كافــة الحقــوق المدنيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، المتضمنـة فـي الدسـتور والتشـريعات الوطنيـة والاتفاقيات الدوليـة والاقليميـة المنضمـة إليهـا مصـر .


وأضاف الدكتور أحمد - خلال كلمته - أن هذة الاســتراتيجية تعد خارطــة طريــق وطنيــة طموحــة فــي مجــال حقـوق الإنسان وأداة هامـة للتطويـر الذاتـي فـي هـذا المجـال .
ومن جانبها ..أكدت رايدا نسيم مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة أن الدولة المصرية تؤكد حرصها والتزامها بإعلاء مبادئ حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل تماشياً مع إستراتيجية التنمية المستدامة ، ورؤية "مصر 2030"، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطن المصري فى مختلف المجالات.


يذكر أنه تم إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في مختلف المحافظات معنية بعدد من الأهداف الأساسية منها تكوين فهم وثقافة مشتركة في المجتمع لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) .

الحقوق المدنية والسياسية الحقوق المدنية التنمية المستدامة التطرف الفكري التشريعات الوطنية الرئيس عبدالفتاح السيسي
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