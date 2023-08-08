إصابة 3 فى انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسكندرية الصحراوي.

وأدى الحادث إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الأقاليم باتجاه الجيزة، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.