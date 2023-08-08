بحضور أبطاله.. عرض خاص للفيلم السينمائي "وش x وش" الأسبوع المقبل

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “وش x وش”، إقامة عرض خاص للفيلم الأسبوع المقبل بأحد دور العرض السينمائي وذلك بحضور جميع أبطاله استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي في مصر يوم 16 أغسطس الجاري.

ويطرح فيلم وش في وش بجميع دور العرض السينمائي في جمهورية مصر العربية يوم 16 أغسطس المقبل، ويطرح بجميع سينمات الدول العربية في يوم 17 من الشهر نفسه.

ويعتبر فيلم "وش في وش" التعاون الثامن بين كل من الثنائي أمينة خليل ومحمد ممدوح، بعد أن تعاونا معا من قبل فى أعمال سينمائية وتليفزيونية، وهي: مسلسل "عائلة زيزي"، ومسلسل "قابيل"، ومسلسل "العائدون"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، مسلسل "جراند أوتيل"، فيلم "122"، وفيلم "الخلية".

قصة فيلم وش في وش

ويتناول الفيلم قصص مختلفة بين كل ثنائى في العائلتين، حيث توجد قصة شريف (محمد ممدوح) وداليا (أمينة خليل)، وقصة وائل (محمد شاهين) و سلمى (أسماء جلال)، وحكاية نانا (أنوشكا) ومهاب (سامى مغاورى)، وحكاية عزيز (بيومى فؤاد) وزينب (سلوى محمد على) وقصة كحول (محمود الليثى) وشيماء (دنيا سامى) إضافة إلى حكاية سليم (أحمد خالد صالح) و مجدي (خالد كمال).

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الأول للفيلم والذى تصدره محمد محموح وأمينة خليل، كما طرحت البوسترات المنفردة للأبطال ومن المقرر طرح البرومو الرسمي اليومين المقبلين ضمن عمليات الدعاية.

أبطال فيلم وش في وش

وفيلم “وش في وش” من بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، ودنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.