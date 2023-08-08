بعد برنامج إعداد خاص فى المغرب.. أسباب عودة رضا سليم للقاهرة مبكرا

استقرالمغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلى، على وصوله إلى القاهرة يوم 20 أغسطس الجاري لبدء مشواره مع الأهلي، بعد إعلان التعاقد معه لمدة 4 مواسم مع حق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك.

وكشف مصدر أن قرار اللاعب الحضور إلى القاهرة قبل ثلاثة أيام من الموعد الذى حدده الجهاز لفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، بهدف ترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة قبل بدء مشواره مع الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن رضا سليم سيختار المكان الذي سيقيم فيه باختيار شقة بمنطقة الزمالك القريبة من مقر النادي بالجزيرة وأيضا اختيار السائق الخاص به حسب الاتفاق مع إدارة الأهلي قبل التعاقد معه.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الإدارى للفريق حدد يوم 23 أغسطس الجاري موعدا لأول تجمع للاعبين للخضوع للقياسات الطبية والبدنية خلال لاستعداد للموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن رضا سليم يخضع لبرنامج برنامج تدريبي منفرد خلال الإجازة التي يقضيها في الوقت الحالي بالمغرب على هامش الراحة التي حصل عليها بعد توقيع عقود انضمامه للأهلي.

وكان الجهاز الفني للنادي للأهلي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام المصري البور سيعيدي في ربع نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.