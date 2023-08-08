اعتماد قسم جراحة التجميل بطب عين شمس كأول مركز معتمد عربيًا وإفريقيًا

أعلنت جامعة عين شمس عن اعتماد قسم جراحة التجميل والوجه والفكين بكلية الطب جامعة عين شمس كأحد مراكز الزمالة والتدريب لدى الجمعية الدولية لجراحات عظام الوجه والفكين والجمجمة ومقرها سويسرا، وذلك برعاية الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو مجدى، رئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة.



وصرح الدكتور أمير البربري، نائب رئيس جمعية AOCMF العالمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط، الأستاذ بالقسم، بأن المركز الذي تم اعتماده بطب عين شمس هو الوحيد على مستوى الدول العربية والإفريقية.

ويعتبر قسم جراحة التجميل بجامعة عين شمس القسم الأول والرائد في جراحات التجميل على مستوى مصر والشرق الأوسط، كما كان القسم المتخصص الأول والوحيد سنوات عديدة منذ نشأته عام 1958، وتوالى على رئاسة القسم عدد من الرؤساء ذوى المكانة العالمية الذين ساهموا في وصول القسم إلى تلك المنزلة المرموقة بإدخالهم أحدث التقنيات والأساليب الجراحية في حينها، ومن بين هذه التقنيات التي استحدثت في مصر لأول مرة جراحات الجمجمة والجراحات الميكروسكوبية بواسطة الدكتور حسن بدران، ثم جراحات الوجه والفكين واستخدام الشرائح الدقيقة والمسامير لتثبيت الكسور والتي أدخلها الدكتور مصطفى حميده عام 1984 أول رئيس لجمعية AOCMF العالميه لمنطقة الشرق الأوسط، وتوج ذلك باعتماد درجه دکتوراة جراحة التجميل عام 1992 كأول درجة علمية متخصصة في جراحات التجميل بكل تخصصاتها على مستوى مصر والدول العربية بل أوروبا .ويعتبر القسم الوجهة الأولى لمرضى جراحات الوجه والفكين وجراحات التشوهات الخلقية للوجه والجمجمة وحالات كسور وأورام الفكين على مستوى القاهرة والمحافظات المجاورة، حيث يستقبل القسم أكثر من 30 حالة أسبوعيا بمعدل أكثر من 3 حالات يوميا من مصابي كسور الوجه والفكين بالإضافة إلى حالات الأورام والتشوهات الخلقية ويتم إجراء أكثر من حالة يوميا بالعمليات.



وحرص الدكتور عمرو مجدي، رئيس القسم، على إنشاء وحدة جراحة الوجه والفكين والتي تم افتتاحها كأول وحدة متخصصة في الجامعات المصرية، وذلك تتويجا لتاريخ القسم العريق وللمساهمة في تدريب شباب الأطباء وتكريس الأبحاث في هذا التخصص الدقيق ولاستقبال المتدربين من الخارج.



وتم فتح باب التقدم منذ مطلع أغسطس الجاري للمتدربين الحاصلين على منح الزمالة من الجمعية الدولية لجراحات الوجه والفكين والجمجمة للتدريب بالقسم كأحد المراكز المعتمدة على مستوى العالم البالغ عددها 28 مركزا معتمدا في آسيا وأوروبا والأمريكتين الشمالية واللاتينية.



ويحصل المتدربون على تجربة تعليمية فريدة مع تعزيز فرص التواصل وتبادل الخبرات مع نخبة من الجراحين المتخصصين في المجال خلال فترة التدريب التي تتراوح بين 4 إلى 8 أسابيع.