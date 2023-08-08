الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة سائق هتك عرض فتاة بأكتوبر للجنايات

إحالة سائق هتك عرض
إحالة سائق هتك عرض فتاة بأكتوبر للجنايات

«لمس أجزاء من جسدها وقبّلها».. تفاصيل عاشتها فتاة في أحضان سائق تطبيق التوصيل الإلكتروني عندما تعرضت لأزمة تنفسية لتجده يحاول هتك عرضها، فأبلغت الأجهزة الأمنية بمنطقة أكتوبر، وعقب تحقيقات موسعة معه قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

أقوال الفتاة

واتهمت الفتاة السائق بمحاولة التعدي عليها جنسيًا وتقبيلها عنوة هاتكا عرضها بالقوة وذلك عقب إرسالها طلبا لسيارة لتوصيلها ولكنها في الطريق تعرضت لأزمة تنفس وطلبت منه التوقف وحاول هو مساعدتها واستغل مرضها وحاول التهجم عليها في مكان خال عن العيون وجثم فوقها وأغلق أبواب السيارة وتحسس مفاتن جسدها بيديه.

أقوال المتهم: أنا ضعفت
وكان كل هذا عكس كلام المتهم الذي أنكر تعديه على الفتاة، مؤكدًا أن البداية كانت باستجابته لطلب توصيل وفي الطريق طلبت منه الراكبة في طريق الواحات التوقف لتعرضها لأزمة مفاجئة وطلبت منه عمل تنفس صناعي وبالتقرب منها وجدها تغريه بملابسها وجسدها العاري قائلًا: «هي عملت طلب على التطبيق من مدينة نصر لمنطقة أكتوبر، وبالفعل استجبت للطلب وفي الطريق حدثت لها أزمة وطلبت التوقف في الطريق».

وتابع المتهم : «ملابسها كانت عريانة وقصيرة فلما قربت منها عشان أساعدها وحاولت افتح لها الهدوم ضعفت وحاولت ملامسة جسدها وتحسس أماكن عفتها وبعد ما كانت مسلمة بدأت تصرخ فهددتها حتى توقفت وأوصلتها للمكان المحدد في التطبيق».

وتابع أنه تركها تذهب لوجهتها ولم يتعرض لها ولم يأخذ منها ثمن الوصول ثم حاول التواصل معها عقب ذلك لمراضاتها وذهب لها في مقهى بأكتوبر ووجد المباحث تنتظره وتضبطه.

تفاصيل أمر الإحالة

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم هتك عرض المجني عليها بالقوة ومباغتتها وتحسس أماكن عفتها معترفًا بارتكاب الواقعة على طريق الواحات قبل جهة أكتوبر.

منطقة اكتوبر التوصيل الإلكتروني تطبيق سائق تفاصيل
ads

الأكثر قراءة

محمد صلاح فى الاتحاد السعودى؟ ستيفن جيرارد يعلّق

إحالة سائق هتك عرض فتاة بأكتوبر للجنايات

"محمد نور".. أول أسيوطي يدخل موسوعة جينيس في لعبة تسلق الجبال

65 جنيهاً رسوم شهادة النجاح بالثانوية العامة

إزالة 19 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

جلال حمام

أفضل من انتظار الرئيس القادم!

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟