إحالة سائق هتك عرض فتاة بأكتوبر للجنايات

«لمس أجزاء من جسدها وقبّلها».. تفاصيل عاشتها فتاة في أحضان سائق تطبيق التوصيل الإلكتروني عندما تعرضت لأزمة تنفسية لتجده يحاول هتك عرضها، فأبلغت الأجهزة الأمنية بمنطقة أكتوبر، وعقب تحقيقات موسعة معه قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

أقوال الفتاة

واتهمت الفتاة السائق بمحاولة التعدي عليها جنسيًا وتقبيلها عنوة هاتكا عرضها بالقوة وذلك عقب إرسالها طلبا لسيارة لتوصيلها ولكنها في الطريق تعرضت لأزمة تنفس وطلبت منه التوقف وحاول هو مساعدتها واستغل مرضها وحاول التهجم عليها في مكان خال عن العيون وجثم فوقها وأغلق أبواب السيارة وتحسس مفاتن جسدها بيديه.

أقوال المتهم: أنا ضعفت

وكان كل هذا عكس كلام المتهم الذي أنكر تعديه على الفتاة، مؤكدًا أن البداية كانت باستجابته لطلب توصيل وفي الطريق طلبت منه الراكبة في طريق الواحات التوقف لتعرضها لأزمة مفاجئة وطلبت منه عمل تنفس صناعي وبالتقرب منها وجدها تغريه بملابسها وجسدها العاري قائلًا: «هي عملت طلب على التطبيق من مدينة نصر لمنطقة أكتوبر، وبالفعل استجبت للطلب وفي الطريق حدثت لها أزمة وطلبت التوقف في الطريق».

وتابع المتهم : «ملابسها كانت عريانة وقصيرة فلما قربت منها عشان أساعدها وحاولت افتح لها الهدوم ضعفت وحاولت ملامسة جسدها وتحسس أماكن عفتها وبعد ما كانت مسلمة بدأت تصرخ فهددتها حتى توقفت وأوصلتها للمكان المحدد في التطبيق».

وتابع أنه تركها تذهب لوجهتها ولم يتعرض لها ولم يأخذ منها ثمن الوصول ثم حاول التواصل معها عقب ذلك لمراضاتها وذهب لها في مقهى بأكتوبر ووجد المباحث تنتظره وتضبطه.

تفاصيل أمر الإحالة

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم هتك عرض المجني عليها بالقوة ومباغتتها وتحسس أماكن عفتها معترفًا بارتكاب الواقعة على طريق الواحات قبل جهة أكتوبر.