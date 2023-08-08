إصابة 3 أطفال أشقاء بتسمم غذائى ونقلهم للمستشفى فى بنى سويف

أصيب 3 أطفال أشقاء، اليوم الثلاثاء، بحالة إعياء شديدة نتيجة اشتباه تسمم غذائي بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض 3 أطفال أشقاء لحالة إعياء شديدة وقيء مفاجئ داخل منزلهم بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم للوقوف على مدى إصابتهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، وجار تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم؛ «مكة. م. ن»، 4 أعوام، و«حمزة. م. ن»، 4 أعوام، توأم، وشقيقتهما «رضوى. م. ن»، 12 عامًا، مصابين بحالة إعياء شديدة وقيء، وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم وحجزهم تحت الملاحظة.