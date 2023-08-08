جهاز بني سويف يطرح مناقصتين لتنفيذ شبكة الري والإنارة والطريق الإقليمي

أعلن المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، عن طرح وتنفيذ مناقصتين أمام الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الأولى لأعمال تنفيذ شبكة ري وزراعة وإنارة الطريق الإقليمي الشرقي واستكمال أعمال الطرق من الأسفلت وتنسيق وري وزراعة أشجار الجرز بمنطقة ابني بيتك، والثانية لتنفيذ أعمال توريد الوسط الترشيحي لمرشحات محطة المياه بالمدينة بين الشركات المتخصصة.

وأضاف المهندس محمد عصام الدين، أنه لرسو المشروع على شركات المقاولات لا بد من الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 1500 جنيها للمناقصة الأولى وبينما المناقصة الثانية يسداد 299 جنيهاً.

وأشار رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة إلى أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة، كما يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي للمناقصة الاولي بقيمة 900000 الف جنيهاً بينما المناقصة يصل قيمة التأمين الابتدائي بقيمة 10000 ألف جنيه.

وتابع بأنه يستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة، لافتاً أنه تعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، والمناقصة الثانية يوم يوم الثلاثاء الموافق جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، بينما تعقد المناقصة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر.

وتابع أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الأولى الفئة الثالثة المتخصصة لأعمال الطرق والفئة السادسة لشركات المقاولات المتخصصة في أعمال الاشغال العامة، وكذلك أيضا الفئة الخامسة أعمال محطات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وأردف أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بمواعيد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، وأن تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية.