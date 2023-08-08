جامعة عين شمس تبحث مع وفد إندونيسى سبل التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفدًا رفيع المستوى من جامعة دار السلام كونتور بإندونيسيا، بحضور الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، لبحث سبل التعاون البحثى والأكاديمي والتبادل الطلابى بين الجانبين.

ضم الوفد الإندونيسي الدكتور حامد فهمي زركشي، رئيس جامعة دار السلام كونتور، والدكتور عبدالحافظ زيد، نائب رئيس جامعة دار السلام كونتور للعلاقات الخارجية، والدكتور سعيد الصفا، عضو الهيئة الاستشارية للجامعة، وأنزار أنت مشهدي، مسئول العلاقات الخارجية بالجامعة، الدكتور أنانج ركزا، والدكتور أغوس بوديمان، وأميرة عفة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وشهد اللقاء الدكتور بامبانج سوريادي، المستشار التربوي والثقافي بالسفارة، ممثلًا عن السفارة الإندونيسية، ومن جامعة عين شمس الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق، والدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض، والدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، والدكتورة أماني أسامة عميد كلية الصيدلة، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

في كلمتها رحبت الدكتورة غادة فاروق بالتعاون، مؤكدة أن جامعة عين شمس تسعد بفتح آفاق التعاون مع الجامعات ذات السمعة المرموقة.

كما تحدثت عن البرامج المميزة بكليات الجامعة خاصة فى كليتى الحاسبات والمعلومات والزراعة، داعية إلى التعاون والتبادل على مستوى الأبحاث العلمية المشتركة في المجال الزراعى بصفة خاصة فى ظل التباين بين طبيعة الأبحاث بين الطرفين، مما يمثل فرصة لتبادل الخبرات.

ورحب الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمجالات التعاون المختلفة، مؤكدًا على عمق العلاقات التى تجمع بين البلدين، لافتًا إلى إمكانية التعاون في مجالات متعددة من بينها التبادل الأكاديمي، والطلابى، وزيادة عدد الطلاب الإندونيسيين الدارسين بجامعة عين شمس، مشيرًا إلى استعداد الجامعة للقيام بعمل خطة دعائية تعريفية لجذب الطلاب من إندونيسيا للالتحاق بجامعة عين شمس للاستفادة من برامجها المتميزة، لافتًا إلى أن كلية الألسن تمتلك مركزًا متميزًا لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ويمكن الاستفادة منه كجزء تحضيرى (أونلاين) للطلاب قبل الحضور لمصر.

وأضاف أن جامعة عين شمس تسعى على الدوام للحصول على الجودة المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن عين شمس تعد الجامعة الحكومية الأولى في مصر التي انضمت إلى نظام التقييم الدولي (Qs stars)، مما جعل هناك شريك ورقيب دولي باستمرار، يساهم فى وضع جزء من الخطة الاستراتيجية للجامعة، موضحًا أن مساعى الجامعة في هذا المضمار بدأت منذ عام 2013، واستطاعت الجامعة في عام 2021 الحصول على خمس نجوم في تصنيف Qs stars ونطمح لتجديد هذا التصنيف الذي يمتد إلى ثلاث سنوات فقط.

وأكد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب أن جامعة عين شمس تتواجد في كل التصنيفات الدولية المتقدمة، ويتراوح تصنيفها بين 700 و800 فى تصنيفات (Us news) (Qs) و(شنجهاى)، لافتًا إلى أن الجامعة تمتلك خطة طموحة للتقدم السريع في هذه التصنيفات على مدى الأربع سنوات المقبلة.

وأضاف أن الجامعة أيضًا تولى اهتمامًا بالاعتماد، فكل برامج كلية الصيدلة تم اعتمادها دوليًا إلى جانب الاعتماد لكلية الطب، وجار اعتماد كليتى الهندسة وطب الأسنان دوليًا.

وتابع: هناك برامج مشتركة مع جامعات مرموقة، مثل البرنامج المشترك بين كلية الحقوق بالجامعة وجامعة ليون الفرنسية، بالإضافة إلى برنامجين دوليين بكلية التجارة، وهما برنامج أوشين- كين بالولايات المتحدة وبرنامج مع جامعة بواتييه.

وأكد سعود أن الجامعة تولى أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالطلاب، مشيرًا إلى الخدمات المتعددة التى تقدمها الجامعة لطلابها، حيث تعد من أفضل الجامعات على مستوى الأنشطة الطلابية على المستوى الثقافى والفنى والرياضى لأعداد خريجين صالحين للانضمام إلى المجتمع، كما تمتلك جامعة عين شمس أكبر نظام لدعم الطلاب الوافدين.

وتحدث عن اهتمام الجامعة بربط برامجها بسوق العمل، متطرقًا إلى مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ومركز التوظيف، ومركز التدريب للطلاب والإداريين لحوكمة النظام الإدارى، مؤكدًا أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمى، وأنه بحلول نهاية هذا العام ستقدم كل الخدمات بشكل إلكترونى.