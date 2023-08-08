وزير الخارجية: سيتم تنفيذ عناصر الخطة الثلاثية فور اعتمادها من قادة دول جوار السودان

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على البيان الختامي للاجتماع الأول للآلية الوزارية لدول جوار السودان.

وقال وزير الخارجية، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، إن البيان الختامي هو إعادة تأكيد لما صدر في مصر عن القمة الأولى التي عقدت لدول الجوار، حيث جاءت خطة التحرك لحل أزمة السودان لتوزع المهام على وزراء الآلية الثلاثية، في إطار تنفيذ هذه الخطة والتي تشمل المكونات العسكرية والأمنية والسياسية والإنسانية.

وأكد أن خارطة الطريق لم ترفق مع البيان نظرا لما تم تكليف الوزراء به في البيان الذي صدر عن القمة لاعتمادها، وسيتم تنفيذ عناصر الخطة الثلاثة فور اعتمادها من قادة دول جوار السودان، حيث يتم التحرك بشكل كامل لتتضمن كل العناصر المرتبطة بالأزمة في السودان.

جاءت تلك التصريحات على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى تونس للمشاركة في اجتماع آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية مصر وتونس، والتي تعقد مساء اليوم.