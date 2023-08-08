المنوفية: تدريب شباب زنارة على الحرف اليدوية للحد من الهجرة غير الشرعية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بوضع خطة مكثفة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمحاربة الهجرة غير الشرعية، وذلك في القرى المشهورة بعمليات السفر إلى الخارج بتلك الطريقة.

ونفذ مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، عدة لقاءات مع أهالي قرية زنارة التابعة لمركز تلا، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز تلا وإدارتي التعاون الدولي والأزمات بديوان عام محافظة المنوفية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشارك بالندوة عدد كبير من الشباب ومسئولي الجمعيات الأهلية، والعاملين بإدارة الازمات والحد من المخاطر ولفيف من مراكز الشباب والتربية والتعليم وبعض العاملين بالمصانع، وعدد من أهالى وشباب قرية زناره.

وناقش المحاضرين موضوع الهجرة الغير شرعية ومدى خطورته خاصة علي فئة الشباب، وتم تعريف الهجرة غير الشرعية ودوافعها ومخاطرها والنتائج المترتبة عليها، كما تم استعراض البدائل التي تتيحها الدولة للشباب للبعد عن هذه الفكرة الخطيرة حتى لا يقدم عليها الشباب، ويعرضوا حياتهم فيها للخطر المؤكد، وتوفير فرص العمل، وتسهيل كافة الإجراءات لهم بانشاء المشروعات والحرف المتنوعة من خلال إدارة مشروعك، بكل مجالس المدن ومن خلال إدارة تشغيل الشباب والتنمية.

وشهد اللقاء مناقشة مفتوحة مع المحاضرين للرد على أسئلتهم واستعراض مقترحاتهم، لمحاولة وضع حلول على أرض الواقع لهذة المشكلة الخطيرة.