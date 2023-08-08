الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الداخلة" بالوادى الجديد تكرم 61 من حفظة القرآن الكريم بقرية الراشدة

صورة من حفل تكريم
صورة من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

افتتح المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، الحفل السنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم وذلك بقصر ثقافة موط بمركز الداخلة، بحضور النائب حمدي محمد حسن، عضو مجلس النواب، وماهر كامل، مدير قصر ثقافة موط، ولفيف من القيادات الدينية والشعبية وعدد من القيادات التنفيذية، وجمع غفير من الأهالي والشخصيات العامة ورجال الدين والإعلاميين.
 

وكرم المهندس مجدي الطماوي 61 من حفظة القرآن الكريم بقرية الراشدة التابعة لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، لجميع الأعمار بدأ من 8 سنوات وحتى سن الستين، ومنحهم شهادات النجاح المعتمدة، وشهادات تقدير ومبالغ مالية دعمًا للمتميزين، بالإضافة إلى رحلات عمرة.

وشملت رحلات العمرة الطالبة هاجر محمود عبد المنعم 13 سنة من قرية الراشدة، بعد اختيارها عن طريق القرعة وفوزها برحلة عمرة مقدمة من أحد مكاتب السفر بمركز الداخلة، وذلك لتشجيع الشباب والفتيات على حفظ القرآن الكريم.
 

وشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم حضورا كبيرا من المتسابقين وأولياء أمورهم.

وقال رئيس مركز ومدينة الداخلة، إنه جرى منح المتفوقين جوائز مالية وعينية، وذلك لتشجيع أبناء مدينة الداخلة على حفظ كتاب الله، موضحًا أن أبناء الوادي الجديد يتمتعون بالمواهب والقدرات في شتى المجالات.

وأوضح أنه جرى تنظيم احتفالية كبيرة بقصر ثقافة موط وتكريم جميع المشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم ومنحهم كتاب الله وجوائز مالية تقديرا لهم في حفظ كتاب الله.
 

الحفل السنوي لتكريم حفظة القران الكريم قصر ثقافة موط قرية الراشدة شهادات تقدير ومبالغ مالية رحلات عمرة لتشجيع الشباب والفتيات حفظ القران الكريم
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