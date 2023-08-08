بالأسماء.. 27 هيئة اقتصادية مقدر لها تحقيق صافى ربح بالعام الجديد

كشف تقرير لوزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024، ووفقاً لمستندات لوزارة التخطيط، حصلت "الدستور" على نسخة منها، أن عدد الهيئات التي مقدر لها أن تحقق صافي الربح بالزيادة في السنة المالية الحالية 2023-2024 نحو 27 هيئة، وهي: هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة المصرية لشؤون المطابع الأميرية، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والهيئة المصرية للمساحة، وهيئة قناة السويس، وجهاز تنظيم النقل البري والداخلي والدولي.

بالإضافة إلى الهيئة القومية للسكك الحديدية في مصر، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة ميناء دمياط، وموانئ البحر الأحمر، والهيئة العامة للمواد البرية والجافة، وهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وهيئة تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة التعاونيات، وصندوق تنمية الحضارية، وصندوق تمويل المساكن، وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، ولي التأمين الصحي الشامل، والهيئة المصرية للشراء الموحد، والمعهد القومي للحوكمة، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وصندوق التصنيع والإنتاج للسجون، والجهاز الوطني لتنمية شمال سيناء، والهيئة العامة لبنك بالناصر الاجتماعي، وصندوق التأمين الاجتماعي لضمانات أرباب العهد.

وارتفعت قيمة المقدر لصافي الربح العام لبعض الهيئات للسنة المالية 2023-2024 مقارنة بالمقدر في 2022-2023 بقيمة 82330 مليون جنيه وبنسبة 72%. وقد بلغ عدد الهيئات التي قدر لها أن تحقق صافي ربح بالزيادة خلال العام المالي الجديد 27 هيئة، تمثلت في هيئة تنمية الصناعية وجهاز أنشطة الغاز وجهاز تنظيم الكهرباء والهيئة المصرية للمساحة وهيئة قناة السويس وجهاز تنظيم النقل البري وموانئ البحر الأحمر والموانئ البرية والبريد وتنظيم الاتصالات وصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتحكيم واختبارات القطن والتجارة الداخلية والاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعاونيات البناء والإسكان وصندوق تمويل المساكن ومشروع أراضي وزارة الداخلية والتأمين الصحي الشامل والمصرية للشراء الموحد والمعهد القومي للحوكمة والقومية لضمان جودة التعليم والعامة للتنمية السياحية وصندوق التصنيع والإنتاج بالسجون وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق التأمين للحكومة الأرباب العهد والمعهد القومي للتنمية المستدامة.

في حين من المتوقع انخفاض قيمة المقدر لصافي ربح العام لعدد سبع هيئات اقتصادية تمثل 20% من جملة الهيئات المقدر لها أن تحقق صافي ربح للعام المالي الجديد، والبالغ عددها 35 هيئة، مقابل 9 هيئات مقدر لها تحقيق صافي ربح في العام المالي 2022-2023، وهذه الهيئات هي التنمية واستخدام الطاقة المتجددة والمصرية للبترول والمطابع الأميرية والسكك حديد مصر وميناء دمياط وميناء الإسكندرية والتأمين الصحي وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والهيئة المصرية العامة للبترول.

ويمثل المقدار من صافي الربح السنوي لكل من هيئة قناة السويس 71.9% من قيمة صافي الربح المقدر للهيئات، وتليها الهيئة العامة للتأمين الصحي بنسبة 11.7%، وبعدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنسبة 3.1%، وتليها هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 1.6%.

ومن ثم يكون من المقدر للهيئات الخمسة تحقيق صافي ربح للعام المالي الحالي يمثل 88.9% من قيمة صافي الربح السنوي المقدر لعدد 35 هيئة خلال السنة المالية 2023. وللمرة الثانية ومنذ عدة سنوات، يتوقع أن تصفر نتائج أعمال هيئة السكك الحديدية المصرية خلال السنة المالية الجديدة 2023-2024، وذلك بعد أن تحققت لها صافي ربح بقيمة 1130 مليون جنيه في السنة المالية المنتهية -2022/2023، بينما ستكون قيمة صافي ربحها في السنة المالية الجديدة مقدارها 241 مليون جنيه.

ومن الملاحظ أن قيمة خسائر الهيئة في الأعوام المالية من 2017 إلى 2021 تراجعت بمقدار حوالي 35 مليار جنيه، أي بنسبة تعادل 78%.