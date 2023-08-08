إحباط تهريب عقاقير مخدرة وأقراص ترامادول بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، من ضبط راكب مصري بحوزته شرائط لعقاقير الترامادول والبريجابالين وأنواع أخرى مدرجة بجداول المخدرات، وضبط راكب آخر أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من الشرائط والأقراص لعقار الترامادول المخدر.

كما تمكنت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من فرانكفورت استوقف هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود سعد الدين مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام ريمون غطاس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف أحمد عادل مهني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من الشرائط لعقاقير مخدرة.

وقامت أميرة طلبة مدير الجمرك بتكليف كل من أحمد عادل ومصطفي بحر مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط كمية أخرى من ذات العقاقير بلغ عددها ٧٠ شريط بإجمالي ٩٢٨ قرصا.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من مدريد، حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من الشرائط والأقراص لعقار الترامادول المخدر بلغ عددها ٣٢ شريطا بهم ٣٢٠ قرصا، بالإضافة إلى ٨٤ قرصا بإجمالي ٤٠٤ أقراص.

تم الضبط بواسطة كل من أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية ومحمد فتح الله مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص عمرو غزال مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ شارك في الضبط محمد أحمد مأمور الجمرك.

أمر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.