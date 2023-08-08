بسبب مرتفع العروض الوسطى.. "الأرصاد": انخفاض الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري

سيطر المنخفض الهندي الموسمي على الفترة الماضية، والذي عمل على رفع درجات الحرارة بشكل كبير، حيث عاني العالم أجمع من درجات الحرارة الشديدة، وكانت درجات الحرارة في معظم محافظات مصر تتخطى 40 درجة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه خلال الأيام المقبلة، تنخفض درجات الحرارة بالتزامن مع تقدم مرتفع العروض الوسطى جالبا معه رياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة، أن مرتفع العروض الوسطى يصاحبه نشاط في الرياح التى تعمل على تشتت الرطوبة خلال فترات الليل، وتستمر تلك الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل، كما توقعت أن تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط عند شواطئ كلًا من مطروح والعلمين والإسكندرية.

وتتوقع الهيئة ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر بداية من اليوم، كما أنه المتوقع أن يستمر نشاط الرياح وارتفاع الأمواج حتى يوم السبت المقبل، حيث يزداد ارتفاع الأمواج ليصل 2 إلى 3 أمتار على كلا من شواطئ "مطروح -العلمين-الاسكندرية -بلطيم – دمياط"، لذلك يجب توخي الحذر للمصطافين على الشواطيء.

وبالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم وحتى الأيام المقبلة، نقدم لكم من خلال هذه السطور طقس الـ72 ساعة المقبلة

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والمحسوسة 46.

- درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والمحسوسة 46.

- درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.