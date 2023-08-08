مصرع طفلة وإصابة 4 في حادث انقلاب سيارة بمرسى مطروح

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب سيارة بمرسى مطروح، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

وحصلت “الدستور”، على أسماء المصابين: "محمد عبدالكريم محمد 35 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، منال عزت رشوان 59 سنة مصابة بجرح بفروة الراس واشتباه ما بعد الارتجاج، يوسف محمد عبد الكريم 4 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ريتال محمد عبدالكريم 6 سنوات مصابة بكدمات متفرقه بالجسم" بالإضافة إلي جودي محمد عبدالكريم عامين جثة هامدة.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم التحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.