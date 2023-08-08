الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

دراسة جديدة: السلالة الأصلية لفيروس كورونا لم تعد تكتشف في البشر

كورونا
كورونا

أكدت دراسة جديدة أن السلالة الأصلية للفيروس المسبب لـ Covid-19 لم يعد من الممكن اكتشافها لدى البشر.

ويبدوا أن طفرات ألفا والدلتا التي أدت إلى تفاقم الوباء في عامي 2020 و2021 قد انقرضت أيضًا، كما حلت محلها أنواع فرعية من سلالة أوميكرون التي تمثل الآن معظم حالات العالم.

قال أوجور شاهين، أحد مبتكري لقاح Pfizer-BioNTech، وفقا لموقع ذا ناشونال، إن اللقاحات الحالية توفر حماية جزئية ضد السلالات الحالية.

لكن يتوقع أن يرتفع عدد دخول المستشفيات مرة أخرى هذا الشتاء ويخطط لإطلاق لقاح جديد بحلول ذلك الوقت يستهدف على وجه التحديد سلالة Omicron XBB.1.5.

أعلنت الشركة الألمانية عن خسارة 190.4 مليون يورو (209.4 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2023 مع انخفاض مبيعات اللقاحات، وحققت أرباحًا قدرها 1.67 مليار يورو (1.84 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

ويتوقع بيع لقاحات بقيمة 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) هذا العام، لكنها تخطط لخفض ميزانية البحث والتطوير إلى ما لا يزيد عن 2.2 مليار يورو (2.42 مليار دولار) بسبب عدم اليقين في السوق.

أعلنت منظمة الصحة العالمية في مايو أن الفيروس لم يعد يرقى إلى مرتبة "الطوارئ الصحية العالمية".

وكانت قد أعلنت حالة الطوارئ في يناير 2020 عندما بدأ الفيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة في ووهان الصين بالانتشار في جميع أنحاء العالم.

بدأ نظام استخدام الحروف اليونانية لتحديد المتغيرات بعد أن أصبحت سلالات ألفا ودلتا المرتبطة أصلاً بالمملكة المتحدة والهند على التوالي هي المهيمنة.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن الفيروس الأصلي والمتغيرات المبكرة الأخرى مثل Alpha وBeta وGamma وDelta لم يعد يتم اكتشافها في البشر.

كوفيد متغيرات كورونا أوميكرون ألفا دراسة جديدة
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