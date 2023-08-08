الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف غموض مقتل مزارع بطلق نارى داخل سيارته بسوهاج

طلق نارى
طلق نارى

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض إصابة مزارع بطلق نارى، مما نتج عنه وفاته، وذلك خلال قيادته لسيارته الملاكى وسقوطها بالترعة بناحية قرية بلصفورة دائرة مركز شرطة سوهاج.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عمال بسبب خلافات الجيرة، وتم انتشال السيارة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج التعليمي لمركز سوهاج بوصول المدعو محمد ر ع ا  58 سنة مزارع ومقيم بناحية الشوش دائرة المركز - جثة هامدة - إثر إصابته بطلق ناري بالبطن.

وبالفحص والمعاينة تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج عقب سؤال شقيق المجنى عليه المدعو إبراهيم ر ع ا، 41 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية، اتهم كلا من أشرف ا ح م 50 سنة موظف، وشقيقه فراج ا ح م  56 سنة عامل ونجل عمومتهما السيد ا ع م 24 سنة عامل، يقيمون بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه المذكور وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزة الثالث أثناء قيادة المجني عليه السيارة خاصته ملاكي، بطريق المنشاة سوهاج الزراعي بذات الناحية مما أدى إلى سقوط السيارة بترعة نجع حمادي لخلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة.

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بندقية آلية من ذات العيار بإرشاد الثالث، وبمواجهتهم أقرو  بارتكابهم للواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إصابة مزارع إصابة مزارع بطلق ناري إدارة المباحث الجنائية الأجهزة الأمني التعدى على شقيقه الزراعى اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية
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