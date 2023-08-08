الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: تراجع الطلب على السلع يجر قطاع التصنيع العالمى إلى الأزمة المالية فى 2008

ركود اقتصادي
ركود اقتصادي

كشفت صحيفة "نيكاي آسيا" اليابانية، عن تراجع الطلب على السلع يجر قطاع التصنيع العالمي إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية لعام 2008.


وقالت الصحيفة، إن 70٪ من الاقتصادات الكبرى تظهر انكماشا في الإنتاج الصناعي مع تراجع  الاقتصاد الصيني وتحول الإنفاق الاستهلاكي نحو الخدمات.


ويقول المحللون إن توقعات الاقتصاد العالمي ستعتمد على ما إذا كان قطاع الخدمات يمكن أن يدعم التوظيف بمفرده، حيث تُعرف منطقة دلتا نهر بيرل في مقاطعة جوانجدونج بجنوب الصين باسم "مصنع العالم" لتركيزها الكبير على الشركات المصنعة وتوضح كيف تم حل قيود سلسلة التوريد التي فرضت ضغوطًا تصاعدية على الأسعار العالمية إلى حد كبير بعد الاضطرابات التي سببها فيروس كورونا.

 

وذكر التقرير، أن الزيادات المتسارعة في أسعار الفائدة التي أعقبت ذلك أدت إلى أزمة ائتمانية أدت إلى انخفاض الطلب، وكان الطلب في السوق الصينية الهائلة أضعف مما كان متوقعا.

 

وأظهرت البيانات الرسمية لشهر يونيو انخفاض الواردات المقومة بالدولار عن الشهر السابق وانخفاضها على مدار العام للشهر الرابع على التوالي.

 

واعترف الرئيس التنفيذي لشركة لوريال نيكولاس هيرونيموس في مكالمة أرباح في يوليو، أن ثقة المستهلك في الصين لم تصل بعد إلى مستوى ما قبل فيروس كورونا.

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