ماهر فرغلى: الجماعة الإسلامية فضلت عمر عبدالرحمن عن "السماوى" لارتدائه العمامة الأزهرية

قال ماهر فرغلي، باحث في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية، إنّ الجماعة الإسلامية فضلت عمر عبدالرحمن عن طه السماوي؛ لأنه كان يلبس العمامة الأزهرية، وهم فضلوا هذه الهيئة، ولم يكن يتدخل في تفاصيل عمل الجماعات الإرهابية؛ لأنه كان ضريرًا، وكان يُلقي الخطب في عدد من المراكز والمحافظات، أما السماوي يتدخل في كل شئ.

وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كان لي زميل ملتحي اسمه محروس، وكان يريد أن يدرس في كلية التربية الرياضية في المنيا التي كانت تشترط أن يكون الطالب حليقًا، فذهبنا إلى عمر عبدالرحمن نستفتيه، أفتى للطالب بألا يحلق لحيته وألا يلتحق بالكلية، وأن الالتحاق بها حرام".

وأردف: "كان عمر عبدالرحمن متشددًا جدًا والجماعات المتطرفة كانت تستخدمه لأنه كان ضريرًا، وفي مراجعات وقف العنف سألت محمود شعيب أحد قيادات الجماعة الإسلامية في أسيوط عن الكتب التي كانت تصدرها الجماعة وتكتب عليها أنها تحت إشراف عمر عبدالرحمن، فقال لي إنه لم يكن يقرأها إطلاقًا".

وختم: "هذا دوره، وهكذا استغلوه، ومارسوا العنف، وقتلوا الشرطة، وضربوا السياحة، وهذا لا يعني أنه ليس مؤيد، فهو يعطي كلامًا عامًا".

برنامج "الشاهد" يذاع يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد البرنامج أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.