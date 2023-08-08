السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين فى اتهامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين بالعمرانية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانتهما بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة العمرانية.

وكشف أمر الإحالة القضية أن المتهم "محمود. ع"، 35 سنة، عاطل، و"جمال.م"، 41 سنة، عاطل؛ في يوم 15 يناير الماضي بدائرة قسم شرطة العمرانية، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وجاء فى أقوال معاون مباحث قسم شرطة العمرانية بأنه حال مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهمان يعرضا قطعة لمادة مخدرة على آخر مجهول، فضبطهما بينما لاذ المجهول بالفرار، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي قطع لذات الجوهر المخدر ومبلغ مالي.

وأضاف معاون المباحث، أنه بمواجهة المتهمين اعترافا بالواقعة على النحو المشار إليه، واقرأ بإحرازهما للموادالمخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الأثمة.