الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة ندوة بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نفذ قسم الشباب بإدارة شباب السنبلاوين، اليوم الاثنين، ندوة توعوية بشأن نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والأزهر الشريف.

وتهدف الندوة إلى نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على محاور التنمية في مختلف المجالات، وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان الفكرية ومحاربة للشائعات الكاذبة.

يأتي تنفيذ الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير الإدارة العامة للشباب، وجاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، ومحمد عوض رئيس قسم الشباب بالإدارة، ووسام عبد المقصود مسئولة الشباب بالإدارة.

كما حقق فريق الكيك بوكسينج بنادي الاتحاد الرياضي بالسنبلاوين بقيادة المدرب الكابتن محمود نجيب مدرب الفريق بطولة الجمهورية للمناطق المستوي الأول A ، والتي اقيمت بالقرية الأوليمبية بالمنصورة.

جاء عقب ذلك التصعيد الي بطولة الجمهورية للمناطق والتي اقيمت باستاد القاهرة الدولي، وتم تحقيق المركز الأول والثاني، وتم اختيار اللاعبين للانضمام لمنتخب مصر القومي للكيك بوكسينج.

جاء ذلك بحضور الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، والكابتن أيمن الإمام المدير التنفيذي لمنطقة الدقهلية للكيك بوكسينج، وكان أول تدريب لهم مع المنتخب القومي بالمؤسسة العسكرية بالهايكستب بالقاهرة إستعدادا لبطولة العالم بتركيا.

ندوة بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين
ندوة بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين
ندوة بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين
ندوة بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين
قسم الشباب السنبلاوين ندوة الفكر الوسطي المفاهيم الخاطئة
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