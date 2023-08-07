أبطال «الكيك بوكسينج» بالسنبلاوين يتوجون ببطولة الجمهورية للمناطق (صور)

حقق فريق الكيك بوكسينج بنادي الاتحاد الرياضي بالسنبلاوين، بقيادة المدرب الكابتن محمود نجيب، بطولة الجمهورية للمناطق المستوي الأول A ، والتي اقيمت بالقرية الأوليمبية في المنصورة.

جاء ذلك عقب تصعيد الفريق إلي بطولة الجمهورية للمناطق والتي اقيمت باستاد القاهرة الدولي، وتم تحقيق المركز الأول والثاني، وتم اختيار اللاعبين للانضمام لمنتخب مصر القومي للكيك بوكسينج.

وأبطال الكيك بوكسينج بنادي الاتحاد الرياضي بالسنبلاوين وهم: البطله رودينا محمد عبد اللطيف، والبطل احمد محمود خليل، والبطل مصطفي محمود نجيب، والبطل يوسف محمد عبد اللطيف، والبطله سلمي عاطف البيومي، والبطل سيف محمد عبد اللطيف، والبطل هاشم خالد فتوح.

يأتي هذا النجاح والتفوق برعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، واشراف الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و جاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، ومجلس ادارة نادي الاتحاد الرياضي بالسنبلاوين، والمدرب الكابتن محمود نحيب مدرب الفريق، مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والتمثيل المشرف لمصر بكاس العالم بتركيا.

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