رسميًا.. كريم طارق ينضم لصفوف طلائع الجيش لمدة 3 مواسم

أعلن نادي طلائع الجيش التعاقد مع كريم طارق، رسميا لمدة 3 مواسم، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

وتأتي صفقة كريم طارق مع الفريق العسكري، في إطار سعى مسئولو الطلائع المتواصل والمستمر، في تدعيم الفريق بأفضل الصفقات والعناصر المميزة، استعدادًا للموسم المقبل نسخة 2023 /2024.

طلائع الجيش يضم 5 صفقات حتى الآن أبرزهم ثنائي المحلة

ووقع اللاعب على عقود الانضمام لصفوف فريق طلائع الجيش، في حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة، والعميد علاء السعدني مدير الكرة بالفريق، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالنادي.

ونجح نادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الحالية في ضم 5 صفقات حتى الآن، وهم: ثنائي غزل المحلة أحمد الشيخ وحميد ماو، والغيني موسى دياورا من البنك الأهلي، ومصطفى الخواجة من سموحة، وعمر طارق السعيد من الترسانة.

ولعب كريم طارق ضمن صفوف طلائع الجيش لمدة موسمين قبل ذلك، بعد ضمه من صفوف بتروجيت، قبل أن يرحل لفريق إنبي صيف 2020.

وخاض 91 مباراة بقميص الفريق العسكري، على مدار المواسم الماضية، وساهم في تسجيل 32 هدفًا، بواقع تسجيل 18 هدفًا وصناعة 12 آخرين.

ويعد اللاعب بمثابة الجوكر، الذي يستطيع اللعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر مثل الجناح الأيمن والأيسر بالإضافة لصانع الألعاب.

وتجدر الإشارة إلى أن طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني، المدير الفني الحالي، قد نجح في إنقاذ الفريق من شبح الهبوط بمعجزة الموسم المنتهي، حيث جاء في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و12 تعادل و14 هزيمة.

ومن المقرر أن يعود الفريق العسكري، لاستئناف مرانه السبت المقبل استعدادا للموسم الجديد، بعدما حصل اللاعبون على راحة 4 أيام.