"الجمارك": إعفاء سيارات ذوي الهمم من الضرائب "مستمر"

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم إعفاء السيارات الكهربائية لذوي الهمم من الضرائب والجمارك ومن أي ضريبة:"المعاقين درجة أولى والذين توجد لها مسببات عدم القيادة معفيين من الضرائب".

لائحة الجمارك

وأكد غتوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية “CBC”، أن سيارات المعاقين معفية من الجمارك وضريبة القيمة مضافة سواء إعاقة كاملة أو غير كاملة، لافتًا إلى أن تعديل لائحة الجمارك بهدف تسهيل الاجراءات.

إجراءات التعافي من الجمارك

وتابع "نحن على تواصل مستمر ونقاش مع المجتمع التجاري وكل الجهات والوزارات ذات الصلة الخاصة بالتطبيق بحيث نعرف منهم الأشياء المطلوبة لتيسير الصادرات وتشجيع الاستثمار وتسهيل الاجراءات".

أشار إلى أن التحول من النظام الورقي للإلكتروني مستمر ومعظم الجهات أصبحت على منصة واحدة الآن، وهذا التواصل الرقمي يخدم المنظمة والمواطن على حد سواء.