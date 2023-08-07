الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قتلى بقصف صاروخي روسي على مبنى سكني شرقي أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون، الاثنين، في سقوط صاروخين روسيين على مبنى سكني في مدينة بوكروفسك بشرق أوكرانيا.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيجور كليمنكو عبر تلجرام: "5 قتلى و18 جريحا نتيجة ضربتين على مبنى سكني في بوكروفسك"، موضحا أن الضربة الاولى أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين قبل أن يقتل مسؤول في أجهزة الطوارئ في الضربة الثانية.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا، صباح الأحد، الاتهامات بشأن تواصل القصف بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف عنقودية.

وقال سلاح الجو في كييف، إن روسيا شنت عدة موجات من القصف على أوكرانيا خلال الليل باستخدام 70 سلاحا للهجوم الجوي بما في ذلك صواريخ كروز وصواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وأضاف سلاح الجو عبر تليجرام أن الدفاع الجوي الأوكراني دمر 30 من أصل 40 صاروخ كروز وكل الطائرات المسيرة من طراز شاهد التي أطلقتها روسيا خلال الليل والتي بلغ عددها 27.

وتابع أن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ كينجال فرط صوتية، دون تقديم المزيد من المعلومات بشأنها.

وهاجمت القوات الأوكرانية ليل الجمعة السبت ناقلة نفط في البحر الأسود، وتعهدت موسكو الرد على هذه العملية.

واستهدفت هجمات أوكرانية عدة بواسطة مسيرات هذا الأسبوع سفنا روسية في البحر الأسود، إضافة إلى مدينة موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

بوكروفسك أوكرانيا وزير الداخلية الأوكراني روسيا وأوكرانيا كييف
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