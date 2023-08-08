الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-8-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مع بدء الساعات المبكرة يحرص المواطنون قبل الذهاب لعملهم والخروج من المنزل على معرفة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن سيشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة في شمال البلاد إلى القاهرة وشمال الصعيد، لكي يسود طقس حار رطب في النهار على القاهرة الكبرى وبالوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وكذلك طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 

كما ستتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاع بنسب الرطوبة، وذلك على مدار اليوم سيزيد من الإحساس بوجود حرارة الطقس، ونشاط رياح في بعض المناطق ستكون مثيرة للرمال والأترية على مناطق حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وفي أبو سمبل والوادي الجديد ، ووجود فرص أمطار ضعيفة ستكون رعدية أحيانًا في حلايب وشلاتين وأبو سمبل وفي بحيرة ناصر والوادي الجديد، ووجود شبورة مائية في الصباح على الكثير من الطرق المؤدية من القاهرة وإلى القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية وبمدن القناة ووسط سيناء وفي شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:

محافظة القاهرة العظمى 35 درجة والدرجة المحسوسة 37 درجة والدرجة الصغرى 25 درجة، ومحافظة الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومحافظة مرسى مطروح العظمى 30 درجة والدرجة الصغرى تكون 23 درجة، ومحافظة سوهاج الدرجة العظمى 43 درجة والدرجة الصغرى 28 درجة، ومحافظة قنا الدرجة العظمى 44 درجة وتكون الدرجة الصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة وتكون الدرجة المحسوسة 46 والدرجة الصغرى 31 درجة.

روشتة لتجنب الإجهاد الحرارى ومخاطره الجسيمة مع الطقس الحار


ومن الجدير بالذكر، أنه سوف يكون الانقلاب الصيفي في هذا العام 2023م عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي في يوم الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف في هذا العام عدد 93 يومًا و 13 ساعة 52 دقيقة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء درجات الحرارة اليوم محافظات مصر درجات الحرارة الطقس
ads

الأكثر قراءة

براتب 6000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8-8-2023 والقنوات الناقلة

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-8-2023 فى محافظات مصر

"العفو الرئاسى" تكشف تفاصيل الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية