درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-8-2023 فى محافظات مصر

مع بدء الساعات المبكرة يحرص المواطنون قبل الذهاب لعملهم والخروج من المنزل على معرفة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن سيشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة في شمال البلاد إلى القاهرة وشمال الصعيد، لكي يسود طقس حار رطب في النهار على القاهرة الكبرى وبالوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وكذلك طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كما ستتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاع بنسب الرطوبة، وذلك على مدار اليوم سيزيد من الإحساس بوجود حرارة الطقس، ونشاط رياح في بعض المناطق ستكون مثيرة للرمال والأترية على مناطق حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وفي أبو سمبل والوادي الجديد ، ووجود فرص أمطار ضعيفة ستكون رعدية أحيانًا في حلايب وشلاتين وأبو سمبل وفي بحيرة ناصر والوادي الجديد، ووجود شبورة مائية في الصباح على الكثير من الطرق المؤدية من القاهرة وإلى القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية وبمدن القناة ووسط سيناء وفي شمال الصعيد.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:

محافظة القاهرة العظمى 35 درجة والدرجة المحسوسة 37 درجة والدرجة الصغرى 25 درجة، ومحافظة الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومحافظة مرسى مطروح العظمى 30 درجة والدرجة الصغرى تكون 23 درجة، ومحافظة سوهاج الدرجة العظمى 43 درجة والدرجة الصغرى 28 درجة، ومحافظة قنا الدرجة العظمى 44 درجة وتكون الدرجة الصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة وتكون الدرجة المحسوسة 46 والدرجة الصغرى 31 درجة.



ومن الجدير بالذكر، أنه سوف يكون الانقلاب الصيفي في هذا العام 2023م عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي في يوم الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف في هذا العام عدد 93 يومًا و 13 ساعة 52 دقيقة.